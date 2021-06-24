Genel Müdürümüz Sayın İsmail Çolak Ders Aletleri ve Yapım Merkezi Müdürlüğünü Ziyaret Etti. - Son Dakika

Genel Müdürümüz Sayın İsmail Çolak Ders Aletleri ve Yapım Merkezi Müdürlüğünü Ziyaret Etti.
24.06.2021 17:05
Genel Müdürümüz Sayın İsmail ÇOLAK, Ders Kitapları ve Yayımlar Daire Başkanımız Hüseyin Burak FETTAHOĞLU ile birlikte Ders Aletleri ve Yapım Merkezi Müdürlüğüne yaptığı ziyarette Kurum Müdürü Fuat KOTAN'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve çalışanlarla bir araya geldi.
Genel Müdürümüz Sayın İsmail ÇOLAK, Ders Kitapları ve Yayımlar Daire Başkanımız Hüseyin Burak FETTAHOĞLU ile birlikte Ders Aletleri ve Yapım Merkezi Müdürlüğüne yaptığı ziyarette Kurum Müdürü Fuat KOTAN'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve çalışanlarla bir araya geldi.
Toplum, Son Dakika
Kaynak: Habermetre
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