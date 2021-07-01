Genel Müdürümüz Sayın İsmail Çolak Mali Hizmetler Daire Başkanımız Cahit Şahin ile Birlikte Altındağ Hüseyin Güllü Ceylan İlkokulunu Ziyaret Etti. - Son Dakika

Genel Müdürümüz Sayın İsmail ÇOLAK Mali Hizmetler Daire Başkanımız Cahit ŞAHİN ile birlikte Altındağ Hüseyin Güllü Ceylan İlkokuluna yaptığı ziyarette yapımı tamamlanan Yeni Nesil Öğretmenler Odası'nın açılışını yaparak öğretmenler ile bir araya geldi.