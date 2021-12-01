Genel Öğretmen Yeterlilikleri - Son Dakika
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Genel Öğretmen Yeterlilikleri

01.12.2021 02:06
Genel Öğretmen Yeterlilikleri

Konuşmacı: Prof. Dr. Ahmet MahiroğluTarih: 03 Aralık 2021Saat: 15. 00Toplantı Kodu: 807 683 8397Toplantı Şifresi: egtbilensZoom üzerinden izlemek için tıklayınız.

Konuşmacı: Prof. Dr. Ahmet Mahiroğlu

Tarih: 03 Aralık 2021

Saat: 15. 00

Toplantı Kodu: 807 683 8397

Toplantı Şifresi: egtbilens

Zoom üzerinden izlemek için tıklayınız.

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Kaynak: Habermetre

Aralık, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Genel Öğretmen Yeterlilikleri - Son Dakika

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