Konuşmacı: Prof. Dr. Ahmet Mahiroğlu
Tarih: 03 Aralık 2021
Saat: 15. 00
Toplantı Kodu: 807 683 8397
Toplantı Şifresi: egtbilens
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Kaynak: Habermetre
Aralık, Toplum, Son Dakika
Son Dakika › Toplum › Genel Öğretmen Yeterlilikleri - Son Dakika
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