Genel Sağlık-İş: Anayasa'ya Aykırı Yönetmelik Değişikliğine Karşı Danıştay'da İptal Davası Açacağız - Son Dakika
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Genel Sağlık-İş: Anayasa'ya Aykırı Yönetmelik Değişikliğine Karşı Danıştay'da İptal Davası Açacağız

25.08.2022 16:52
Genel Sağlık-İş: Anayasa'ya Aykırı Yönetmelik Değişikliğine Karşı Danıştay'da İptal Davası Açacağız

Genel Sağlık-İş Sendikası, bugün Resmi Gazete’de yayınlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik için Danıştay’a iptal davası açacaklarını duyurdu. Genel Sağlık-İş, söz konusu yönetmeliğin aile hekimleri ve aile sağlığı merkezi çalışanları için iyileştirme içermediğini belirterek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya, “Birinci basamakta koruyucu sağlık hizmetlerini teşvik etmeniz gerekirken hasta muayene sayısı gibi bir kriterin teşvik ödemesine esas kabul edilmesinin, sağlık hizmetinin etkin ve verimli sunulmasıyla bağdaşan bir yanı bulunmakta mıdır” sorusunu yöneltti.

Genel Sağlık-İş Sendikası, bugün Resmi Gazete'de yayınlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik için Danıştay'a iptal davası açacaklarını duyurdu. Genel Sağlık-İş, söz konusu yönetmeliğin aile hekimleri ve aile sağlığı merkezi çalışanları için iyileştirme içermediğini belirterek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, "Birinci basamakta koruyucu sağlık hizmetlerini teşvik etmeniz gerekirken hasta muayene sayısı gibi bir kriterin teşvik ödemesine esas kabul edilmesinin, sağlık hizmetinin etkin ve verimli sunulmasıyla bağdaşan bir yanı bulunmakta mıdır" sorusunu yöneltti.

Genel Sağlık-İş Sendikası, yaptığı yazılı açıklama ile bugün Resmi Gazete'de yayınlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in hukuka aykırı değişiklikler içerdiğini savunarak düzenlemeyi yargıya taşıyacağını duyurdu. Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur'un imzasını taşıyan açıklamada şunlar kaydedildi:

"MÜJDELERİNİ (!) TWİTTER ÜZERİNDEN VEREN SAĞLIK BAKANI'NIN YAPTIĞI REKLAMIN ALTININ YİNE BOŞ OLDUĞU ANLAŞILMIŞTIR"

"Önce, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın içi boş reklamlarını 'büyük bir müjde' olarak lanse ettiği, Twitter üzerinden 24 Ağustos 2022 akşamında yapmış olduğu paylaşımda 'aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına' büyük bir lütuf yapılacakmış izlenimi uyandırılmaya çalışılmıştır. Daha önceki tecrübelerimizden ve siyasi iktidarın 'içi bir türlü doldurulamayan vaatlerinden' bildiğimiz üzere, verilen müjdenin de sağlık çalışanlarını birleştirici, bütünleştirici, teşvik edici, ekonomik mağduriyetlerini giderecek nitelikte bir yasal düzenlemeye ilişkin olmadığını çok iyi biliyorduk. Bugün, yani 25 Ağustos 2022 sabahına uyandığımızda, 31934 sayılı Resmi Gazete'de 'Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin' yayımlandığı görülmüştür. Söz konusu yönetmelik değişikliğinin incelenmesi sonucunda, müjdelerini (!) Twitter üzerinden veren Sağlık Bakanı'nın yaptığı reklamın altının yine boş olduğu anlaşılmıştır. Siyasi iktidar ve Sağlık Bakanı, bir kez daha 'böyle yasal düzenleme yapacaksanız hiç yapmayın, böyle müjde verecekseniz hiç vermeyin' dedirtmeyi başarmışlardır.

"SİYASİ İKTİDARIN YAPMIŞ OLDUĞU HER YASAL DÜZENLEMENİN, SAĞLIK ÇALIŞANLARININ LEHİNE DEĞİL ALEYHİNE OLDUĞU AÇIKÇA GÖRÜLMEKTE"

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nde değişiklik öngören yönetmelik değişikliği ile 'aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına teşvik ödemesi yapılacağı, fakat söz konusu teşvik ödemesinin 1-10 arası ihtar puanı alanlara bir ay, 11-20 arası ihtar puanı alanlara iki ay, 21 ve üzeri ihtar puanı alanlara üç ay süre ile yapılmayacağı, yapılacak teşvik ödemesinin ise günlük muayene sayısına göre artış göstereceği' düzenlenmiştir. Siyasi iktidarın yapmış olduğu her yasal düzenlemenin, sağlık çalışanlarının lehine değil aleyhine olduğu açıkça görülmekle birlikte, uzun zamandır söz konusu aleyhe yasal düzenlemeler, ekonomik istikrarsızlık ve bitmek bilmeyen 'sağlık çalışanlarına şiddet' olayları nedeniyle iş bırakma eylemleri yapmaktayız. İş bırakma eylemleri sonucunda 'aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına' en az 12 ihtar puanı verilmektedir. Söz konusu ihtar puanları, Genel Sağlık-İş olarak elbette bizi iş bırakma eylemlerinden alıkoymamakta; aksine, açtığımız davalarla ihtar puanlarını birer birer iptal ettirmekteyiz.

"SÖZ KONUSU YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ, 'İŞ BIRAKMAZSANIZ, SESİNİZİ ÇIKARMAZSANIZ, HUKUKA AYKIRILIKLARA GÖZ YUMARSANIZ SİZİ ÖDÜLLENDİRECEĞİNİZ' SÖYLEMİYLE EŞDEĞERDİR"

Bugün yayımlanan yönetmelik ile alınan ihtar puanına göre 'teşvik ödemesinin' ötelenmesine/ödemenin yapılmamasına dair düzenleme, siyasi iktidarın hukuka aykırı eylem ve söylemlerine, yerine getirilmeyen vaatlere karşı yapılan haklı eylemleri ortadan kaldırmaya, siyasi iktidara karşı yükselen haklı söylemleri içeren sesleri kesmeye yöneliktir. Büyük bir müjde olarak lanse edilen söz konusu yönetmelik değişikliği, aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına 'iş bırakmazsanız, sesinizi çıkarmazsanız, hukuka aykırılıklara göz yumarsanız, sizi ödüllendireceğiniz' söylemiyle eşdeğerdir. Hukuka aykırılıklara karşı yükselen sesleri kısmayı başaramayacaksınız. Her hukuka aykırı eyleminizde yine sahalarda olacak, hukuka aykırılıklarınızı dört bir yanda yüksek sesle eleştirmeye devam edeceğiz. Her zaman söyledik, yine söylüyoruz. Daha önce disiplin cezası, ihtar puanı veya başka bir yaptırım uygulanan sağlık çalışanlarının ödemelerinin, daha önceki disiplin yaptırımlarına bağlı olarak ödenmesi, ödemelerde sınırlamaya ilişkin düzenlemeler ihdas edilmesi, mükerrer cezalandırma yasağına aykırı olduğu gibi mülkiyet hakkının da açık ihlalidir.

"KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİNİ TEŞVİK ETMENİZ GEREKİRKEN HASTA MUAYENE SAYISI GİBİ BİR KRİTERİN TEŞVİK ÖDEMESİNE ESAS KABUL EDİLMESİNİN, SAĞLIK HİZMETİNİN ETKİN VE VERİMLİ SUNULMASIYLA BAĞDAŞAN BİR YANI BULUNMAKTA MIDIR"

Müjde (!) veren Sağlık Bakanı'nın, nereye baktığı bilinmemekle birlikte sağlığa bakmadığı, sağlığı görmediği, sağlıktan bihaber olduğu, sahanın nabzını tutmadığı açıktır. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya soruyoruz: Müjdenizin içeriğinde günlük muayene sayısının 76 ve üzeri olması halinde aile hekimleri için tavan ücretin yüzde 42'si teşvik ödemesi olarak ödenecek iken aile sağlığı çalışanları için günlük muayene sayısının 61 ve üzeri olması halinde nasıl, niçin, hangi gerekçeyle tavan ücretin yalnızca yüzde 3'ü teşvik ödemesi olarak ödenecektir? Aile sağlığı çalışanlarının, 'tavan ödeme tutarına' takıldığı için HYP ödemesi ve TİS ikramiyesi alamadığından, Türkiye Cumhuriyeti'nin Sağlık Bakanı olarak tarafınızın haberi var mıdır? Birinci basamakta koruyucu sağlık hizmetlerini teşvik etmeniz gerekirken hasta muayene sayısı gibi bir kriterin teşvik ödemesine esas kabul edilmesinin, sağlık hizmetinin etkin ve verimli sunulmasıyla bağdaşan bir yanı bulunmakta mıdır?

"ANAYASA'YA AYKIRI YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI DANIŞTAY NEZDİNDE İPTAL DAVASI AÇACAĞIZ"

Siyasi iktidarın, müjdeleri (!) Twitter'dan veren Sağlık Bakanı'nın müjdeleri, yine altı boş çıkmış, sağlık çalışanları yine hüsrana uğramış, sağlık çalışanlarının lehine yasal düzenlemeler çıkarılıyormuş gibi reklam yapılmasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti'nin Sağlık Bakanı, Anayasa'ya aykırı bir yönetmelik değişikliği ile övünür hale gelmiştir. Genel Sağlık-İş olarak, Anayasa'ya aykırı bu yönetmelik değişikliğine karşı elbette sessiz kalmayacak, tüm sağlık çalışanlarının haklarını savunmaya devam edecek, Anayasa'ya aykırı yönetmelik değişikliğine karşı Danıştay nezdinde iptal davası açacağız. Genel Sağlık-İş olarak, söz konusu hukuka aykırı yönetmeliği yargıya taşıyoruz. Fakat Genel Sağlık-İş, anlamadan, dinlemeden, yasal düzenlemeleri incelemeden hareket etmez. Genel Sağlık-İş'in amacı, olabilecek en hızlı şekilde, altı en dolu başvuruyu gerçekleştirmek, işlemi yapmak ve davayı açmaktır."

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Fahrettin Koca, Danıştay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Genel Sağlık-İş: Anayasa'ya Aykırı Yönetmelik Değişikliğine Karşı Danıştay'da İptal Davası Açacağız - Son Dakika

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SON DAKİKA: Genel Sağlık-İş: Anayasa'ya Aykırı Yönetmelik Değişikliğine Karşı Danıştay'da İptal Davası Açacağız - Son Dakika
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