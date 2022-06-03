Genel Sağlık-İş'ten 'Sağlık İstatistiği Yıllığı 2020' Verilerine Tepki: "Yıllık 2020'ye Göre Covid 19 Hiç Yaşanmamıştır"

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Doktor Derya Uğur, Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı Sağlık İstatistiği Yıllığı 2020'deki pek çok tablonun 2019 yılına ait olduğunu belirterek, "Covid-19 salgının kasıp kavurduğu, binlerce ölümün yaşandığı 2020 yılına ait ölüm sayıları yer almamaktadır. Siyasi iktidarının algı yönetimi peşinde olduğu ortadadır. Sağlık hizmetlerinde üstü örtülmeye çalışılan gerçeklerin bedelini; hekim bulamayan, randevu alamayan yurttaşlarımız sağlığı ile ödemektedir" dedi.

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur, Sağlık Bakanlığı tarafından dün açıklanan "Sağlık İstatistiği Yıllığı 2020" ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Uğur, şu değerlendirmeleri yaptı:

"2020'DE YAYINLANAN BİRÇOK VERİ VE TABLONUN 2019 YILINA AİT OLDUĞU GÖRÜLDÜ"

"1950 yılından bu yana düzenli olarak her yılın eylül ayında kamuoyuyla paylaşılan 'Sağlık İstatistikleri Yıllığı', 2019 verileri 2020'de yayınlanmamıştı. 2019 yıllığının 2021'de yayımlanmasının ardından 'Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2020' ise 2022 yılında yayınladı. Ancak, Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2020'de yayınlanan birçok veri ve tablonun 2019 yılına ait olduğu görülmüştür. Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2020'de, Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2019'da yer alan pek çok tablo değiştirilmeden tekrar yayınlanmıştır.

"SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ YILLIĞI 2020'YE GÖRE COVİD-19 HİÇ YAŞANMAMIŞTIR"

Ana Tanı Gruplarına ve Cinsiyete Göre Ölüm Nedenlerinin Dağılımı, Ölüm Nedenleri Dağılımının Uluslararası Karşılaştırması, Ana Tanı Gruplarına Göre Ölüm Nedenlerinin Dağılımı, Tanı Gruplarına ve Cinsiyete Göre Seçilmiş Nedenlerin Yaşa Standardize Erken Ölüm Hızları vb. ölüm rakamlarının da içinde bulunduğu tablolar Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2019'da kullanılan tablolardır. Covid-19 salgının kasıp kavurduğu, binlerce ölümün yaşandığı 2020 yılına ait ölüm sayıları yer almamaktadır.

Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2020'de yer alan "Yıllara Göre Enfeksiyon Hastalıklarının Vaka Sayıları" başlıklı 2020 yılına ait verilerinde bulunduğu tabloda AIDS, Kızamık, Sıtma, Tüberküloz hastalıkları yer alırken Covid-19 yer almamıştır. Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2020'de Covid-19'a ilişkin hiçbir bilgi yer almadığı gibi, covid-19'un adı dahi geçmemiştir. Yani Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2020'ye göre Covid-19 hiç yaşanmamıştır.

"HİÇBİR BİLİM İNSANI TÜRKİYE'DE COVİD 19 SALGININA İLİŞKİN BİLİMSEL BİR ANALİZ YAPACAK DURUMDA DEĞİLDİR"

Covid-19 sürecini, başından beri şeffaflıktan uzak bir şekilde yürüten Sağlık Bakanlığı, verileri gizleyerek gerçeklerin üzerini örtmeye çalışmaktadır. 2021'in nisan ayından bu yana da Sağlık Bakanlığı, şehir hastanelerinin kira ve hizmet bedellerini gizlemeye başlamıştı. Yurttaşlarımızın açık, şeffaf ve doğru bilgi edinme hakkı vardır, bilim insanlarının çalışmalarını sürdürebilmeleri için verilere ihtiyacı vardır. Hiçbir bilim insanı Türkiye'de Covid 19 salgınına ilişkin bilimsel bir analiz yapacak durumda değildir.

"2020 YILINDA 100 BİN KİŞİYE DÜŞEN TOPLAM HEKİM SAYISI 205, AVRUPA BİRLİĞİ ORTALAMASI 389, OECD ORTALAMASI 356"

Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2020'ye göre; 2020 yılında 100 bin kişiye düşen toplam hekim sayısı 205, Avrupa Birliği ortalaması 389, OECD ortalaması 356. 100 bin kişiye düşen toplam diş hekimi sayısı ise 42 oldu. Avrupa Birliği ortalaması 79, OECD ortalaması 73. 100 bin kişiye düşen hemşire ve ebe sayısı 2020 yılında 342'ye ulaştı. Avrupa Birliği ortalaması 873, OECD ortalaması 919.

"SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ YILLIĞI 2020, SAĞLIK HİZMETLERİNDE YAŞANAN PERSONEL AÇIĞININ ULAŞTIĞI BOYUTU GÖZLER ÖNÜNE SERMİŞTİR"

Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2020, sağlık hizmetlerinde yaşanan personel açığının ulaştığı boyutu gözler önüne sermiştir. Üstelik bu sayılara 2021-2022 yıllarında ardı ardına gelen hekim istifalarının yansımadığı düşünüldüğünde yakıcı gerçek orta çıkmaktadır. Covid-19 salgını sırasında getirilen istifa yasağının kalkmasının ardından emekliye ayrılan ve istifa eden doktor sayısı yaklaşık 10 bine ulaşmıştır. Yılın ilk dört ayında yurtdışına gitmek için gerekli olan iyi hal belgesi başvuranlarının sayısı ise 781 olmuştur. Hastaneler hekimsiz kalmıştır. Hastalar birçok branşta ve yan dalda Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alamadıkları için kamu sağlık hizmetine ulaşamamaktadır.

"ÜSTÜ ÖRTÜLMEYE ÇALIŞILAN GERÇEKLERİN BEDELİNİ; HEKİM BULAMAYAN, RANDEVU ALAMAYAN YURTTAŞLARIMIZ SAĞLIĞI İLE ÖDEMEKTEDİR"

Sayıları manüple eden, gizleyen gerçeğin üstünü örtmek niyetinde olan siyasi iktidarının algı yönetimi peşinde olduğu ortadadır. Ancak gerçeklerin, bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır. Sağlık hizmetlerinde üstü örtülmeye çalışılan gerçeklerin bedelini; hekim bulamayan, randevu alamayan yurttaşlarımız sağlığı ile ödemektedir."