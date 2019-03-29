Son Dakika Haberleri: Genel Sağlık Sigortası Borcu Olan Vatandaşlara Yılsonuna Kadar Ücretsiz Sağlık Hizmeti

Genel Sağlık Sigortası Borcu Olan Vatandaşlara Yılsonuna Kadar Ücretsiz Sağlık Hizmeti

6 dakika önce

Genel Sağlık Sigortası borcu olan vatandaşlar yılsonuna kadar ücretsiz sağlık hizmeti alacak.

Genel Sağlık Sigortası Borcu Olan Vatandaşlara Yılsonuna Kadar Ücretsiz Sağlık Hizmeti, System.String[]
Genel Sağlık Sigortası borcu olan vatandaşlar yılsonuna kadar ücretsiz sağlık hizmeti alacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, Genel Sağlık Sigortası kapsamında olan ancak primlerini zamanında ödemeyip borçlu duruma düşen Türk vatandaşları, Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinde ücretsiz sağlık hizmeti alabilecek.

Ücretsiz sağlık hizmeti hakkından Genel Sağlık Sigortası kapsamındaki vatandaşların bakmakla yükümlü olduğu kişiler de yararlanacak. Ücretsiz sağlık hakkı, 31 Aralık 2019'a kadar geçerli olacak. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 01:02 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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