Genel Sağlık Sigortası Borcu Olan Vatandaşlara Yılsonuna Kadar Ücretsiz Sağlık Hizmeti
6 dakika önce
Genel Sağlık Sigortası borcu olan vatandaşlar yılsonuna kadar ücretsiz sağlık hizmeti alacak.
Genel Sağlık Sigortası borcu olan vatandaşlar yılsonuna kadar ücretsiz sağlık hizmeti alacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
imzalı karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre, Genel Sağlık Sigortası kapsamında olan ancak primlerini zamanında ödemeyip borçlu duruma düşen Türk vatandaşları, Sağlık Bakanlığı
ve üniversite hastanelerinde ücretsiz sağlık hizmeti alabilecek.
Ücretsiz sağlık hizmeti hakkından Genel Sağlık Sigortası kapsamındaki vatandaşların bakmakla yükümlü olduğu kişiler de yararlanacak. Ücretsiz sağlık hakkı, 31 Aralık
2019'a kadar geçerli olacak. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 01:02 Kaynak: İHA
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