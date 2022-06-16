Genel Sağlık Sigortası prim borçlarına af kapıda! 5 bin TL ve altındaki borçlar silinecek - Son Dakika
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Genel Sağlık Sigortası prim borçlarına af kapıda! 5 bin TL ve altındaki borçlar silinecek

16.06.2022 13:53

Meclis'e gönderilen sağlık torba kanun teklifi ile Genel Sağlık Sigortası prim borçlarının bir kısmı silinirken, borcun kalan kısmı için ödeme kolaylığı oluşturuluyor. Sağlık sigortasından yararlanamayan kişiler, kanun tasarısının yasalaşması durumunda borcunun yüzde 50'lik kısmını peşin ya da taksitle öderse kalan borcu silinecek. Eğer borç 5 bin TL'nin altında ise borcun tamamı silinecek.

Şu anda sağlık çalışanlarının özlük hakkında önemli iyileştirmeler içeren kanun teklifi, Meclis Genel Kurulunda görüşülüyor. Teklif kapsamında sağlık borçlarının bir kısmının silinmesi de yer alıyor. Borcun bir kısmının silinmesinden sonra kalan kısım için taksitlendirme de dahil ödeme kolaylığının getirilmesi planlanıyor.

AF, SAĞLIK SİGORTASINDAN YARARLANAMAYANLARI KAPSAYACAK

Sağlık sigortasından yararlanamayan kişiler, kanun tasarısının yasalaşması ile birlikte borcunun yüzde 50'sini peşin ya da taksitle öderse, kalan borcu tamamen silinecek.

Genel Sağlık Sigortası Prim Borçları'na af geliyor! 5 bin TL ve altındaki borçlar sıfırlanacak

SONUÇ BUGÜN AÇIKLANACAK

Sağlık çalışanlarının özlük hakkında önemli iyileştirmeler içeren kanun teklifi, 14 maddeden oluşuyor ve şu ana kadar 6 maddesinin kabul edildiği biliniyor. Tüm maddeler üzerinde bugün bir karar verilmesi bekleniyor.

31 ARALIK'A KADAR

Sağlık sigortasında borçlarından dolayı yararlanamayan kişilerin 31 Aralık tarihine kadar olan borçlarına ödeme kolaylığı geliyor.

Genel Sağlık Sigortası prim borçlarına af geliyor! 5 bin TL ve altındaki borçlar sıfırlanacak

SAĞLIK BORÇLARININ YÜZDE 50'Sİ SİLİNİYOR

Kanun teklifinin yasalaştığı tarihten itibaren 1 yıl içinde borcun yüzde 50'sinin peşin veya taksitle ödenmesi halinde geriye kalan yüzde 50'lik borç silinecek.

BORCUN 5 BİN LİRALIK KISMINDAN FERAGAT EDİLECEK

Borcun yarısının 5 bin liranın altında olması durumunda ise 5 bin liranın tamamı silinecek geri kalan kısım ise tahsil edilecek. Eğer borç tutarı 5 bin liranın altındaysa borcun tamamı silinecek.

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Son Dakika Finans Genel Sağlık Sigortası prim borçlarına af kapıda! 5 bin TL ve altındaki borçlar silinecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Genel Sağlık Sigortası prim borçlarına af kapıda! 5 bin TL ve altındaki borçlar silinecek - Son Dakika
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