Son Dakika Haberleri: Genel Sağlık Sigortası ve Sgk Borçları İçin Ek Süre

Genel Sağlık Sigortası ve Sgk Borçları İçin Ek Süre

1 saat önce

Kütahya Sosyal Güvenlik İl Müdürü İsmail Sayar, Genel Sağlık Sigortası ve SGK prim borçlarını yapılandıranlar için son ödeme tarihinin 28 Şubat'a uzatıldığını bildirdi.

Genel Sağlık Sigortası ve Sgk Borçları İçin Ek Süre, System.String[]
Kütahya Sosyal Güvenlik İl Müdürü İsmail Sayar, Genel Sağlık Sigortası ve SGK prim borçlarını yapılandıranlar için son ödeme tarihinin 28 Şubat'a uzatıldığını bildirdi.


Gazetecilere açıklamalarda bulunan Sayar, 7143 sayılı kanuna göre SGK'ya olan sigorta prim borçlarını yapılandıran ancak süresinde ödeme yapmadığı için yapılandırması bozulanların haklarının, 28 Şubat'a kadar ödeme yapmaları halinde devam edeceğini söyledi.

Yapılandırılan borçlarda gecikme zammı uygulanmayacağını aktaran Sayar, şunları kaydetti:

"2018 yılının aralık ve 2019 yılının ocak aylarında ödenecek taksitler ile 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödenmesi gereken Genel Sağlık Sigortası prim borçlarında, gecikme zammı ve cezası veya geç ödeme zammı uygulanmaksızın şubat sonuna kadar ödenebilecek. Yapılandırmadan yararlananlara, borçlarından dolayı icra takibi ve haciz işlemi yapılmayacak. Yapılandırma haklarını devam ettiren işverenlerin borcu yoktur belgesi alabilecek ve istihdam teşviklerinden yararlanabilecek. Bağ-Kur'lu sigortalılar hizmet sürelerini dondurarak veya yapılandırmalarını devam ettirerek sağlık hizmetlerinden yararlanmaya başlayabilecekler."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 05:20 Kaynak: AA

28 Şubat, prim, Sosyal Güvenlik Kurumu, Güncel
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