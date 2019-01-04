Genel Sağlık Sigortası ve Sgk Prim Borçlarını Yapılandıranlar İçin Son Ödeme Tarihi 28 Şubat'a...
1 saat önce
Genel Sağlık Sigortası ve SGK prim borçlarını yapılandıranlar için son ödeme tarihi 28 Şubat'a uzatıldı.
Genel Sağlık Sigortası ve SGK prim
borçlarını yapılandıranlar için son ödeme tarihi 28 Şubat
'a uzatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:57 Kaynak: AA
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GSS ve SGK Prim Borçlarını Yapılandıranların Son Ödeme Tarihi 28 Şubat'a Kadar Uzatıldı
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