Son Dakika Haberleri: Genel Sağlık Sigortası ve Sgk Prim Borçlarını Yapılandıranlar İçin Son Ödeme Tarihi 28 Şubat'a...

Genel Sağlık Sigortası ve Sgk Prim Borçlarını Yapılandıranlar İçin Son Ödeme Tarihi 28 Şubat'a...

1 saat önce

Genel Sağlık Sigortası ve SGK prim borçlarını yapılandıranlar için son ödeme tarihi 28 Şubat'a uzatıldı.

Genel Sağlık Sigortası ve Sgk Prim Borçlarını Yapılandıranlar İçin Son Ödeme Tarihi 28 Şubat'a..., System.String[]
Genel Sağlık Sigortası ve SGK prim borçlarını yapılandıranlar için son ödeme tarihi 28 Şubat'a uzatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:57 Kaynak: AA

prim, Sosyal Güvenlik Kurumu, 28 Şubat, Güncel
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Geri Ödeme Listesindeki İlaç" İçin Emsal Karar GSS ve SGK Prim Borçlarını Yapılandıranların Son Ödeme Tarihi 28 Şubat'a Kadar Uzatıldı

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