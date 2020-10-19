Genel seçimlerin yapıldığı Bolivya'da oy verme işlemi sona erdi - Son Dakika

BUENOS Genel seçimlerin düzenlendiği Bolivya'da oy verme işlemi sona erdi.

Yüksek Seçim Mahkemesi (TSE) Başkanı Salvador Romero, ülkede yerel saatle 08.00'de başlayan ve saat 17.00'de sona eren oy verme işlemi için belirlenen sürenin dolmasına rağmen sırada bekleyen seçmenlerin oy kullanmasına izin verileceğini söyledi.

Romero, genel seçimlerin sorunsuz bir şekilde geçtiğini belirterek, oy sayımının sandıkların kapanmasından 1 saat sonra başlayacağını açıkladı.

Bolivya'yı 5 yıl yönetecek devlet başkanı, yardımcısı, 36 senatör ve 130 milletvekilini seçmek üzere 7 milyon 300 bin Bolivyalı sandık başına gitti.

Devlet Başkanlığı için 3 adayın öne çıktığı seçimlerde, adayların ilk turda seçilebilmek için geçerli oyların yüzde 50'sini alması veya yüzde 40 oy alarak en yakın rakibine yüzde 10 fark atması gerekiyor.

Aksi takdirde en yüksek oyu alan 2 aday 29 Kasım'da ikinci tur seçimlerinde yarışacak.

Ülkede ön sayım yapılmayacağı için TSE'nin kesin seçim sonuçları açıklamasının gecikebileceği tahmin ediliyor.

TSE, seçimden kısa bir süre önce ön sayım sisteminin güvenli olmadığı için kaldırıldığını, açıklanacak verilerin resmi sonuçlar olacağını duyurmuştu.

Ön sayım sistemi 2019 seçimlerinde hile iddialarına neden olmuştu

Bolivya'da 20 Ekim 2019'da yapılan ve seçimlerde hile iddialarıyla başlayan gösteriler sonucu eski Devlet Başkanı Evo Morales'in istifasına kadar giden süreci tetikleyen oy sayımının bir gün durması, ön sayım sisteminden kaynaklanmıştı.

Ülkede elektronik cihazlarla yapılan ön sayımın geçen yıl düzenlenen seçimlerde bir gün durmasını muhalefet ve uluslararası kuruluşlar hile iddialarıyla ilişkilendirmişti.

O dönem Morales'in liderliğini yaptığı hükümet ise ön sayımın durmasını kırsal kesimdeki altyapı yokluğuna bağlamış ve bu tarz kesintilerin daha önceki seçimlerde de yaşandığını belirtmişti.

TSE, geçen yıl uygulanan ön sayım sisteminin kullanılmayacağını ve bu seçim için "DIREPRE" sisteminin hazırlandığını açıklamıştı.