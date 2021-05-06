Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Çeliker, arıtma tesisini gezdi - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve yenileme çalışmaları devam eden caddede incelemede bulundu.

Van Gölü'nün yıllardır atık sular nedeniyle maruz kaldığı kirlilik sorununu gidermek amacıyla 3 yıl önce Van Su ve Kanalizasyon İdaresince (VASKİ) yapımına başlanan Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisindeki çalışmalarda sona gelindi.

Çelikel, Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Özvan, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Mehmet Kaptanoğlu ile kısa süre sonra açılışı gerçekleştirilecek tesiste incelemede bulundu, VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan'dan bilgi aldı.

Arıtma tesisinin faaliyete girmesiyle birlikte Van Gölü'nün eşsiz maviliğinin korunacağını belirten Genel Sekreter Çelikel, " Türkiye'deki en modern tesislerden biri Van'a inşa edildi. Tesiste son teknolojik makineler kullanıldı. Su tesis sayesinde Van Gölü daha mavi, daha temiz kalacak." dedi.

Çelikel, daha sonra ikinci etabı devam eden Hacıbekir Caddesi'ni gezdi, ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.