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Genel Sekreter Çelikel, belediye meclis üyeleriyle bir araya geldi - Son Dakika

Genel Sekreter Çelikel, belediye meclis üyeleriyle bir araya geldi

22.06.2021 13:52
Genel Sekreter Çelikel, belediye meclis üyeleriyle bir araya geldi, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, büyükşehir belediyesi meclis üyeleriyle bir araya gelerek belediyenin yatırımlarını anlattı.

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, büyükşehir belediyesi meclis üyeleriyle bir araya gelerek belediyenin yatırımlarını anlattı.

Kocaeli Park'ta bulunan sosyal tesislerde AK Parti Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerini ağırlayan Genel Sekreter Çelikel, meclis üyelerinin sorun ve taleplerini dinledi. Daha sonra meclis üyeleri ile birlikte Van Büyükşehir Belediyesinin kentte devam eden yatırımlarını inceleyen Çelikel, yapılan çalışmaları detaylı bir şekilde anlattı. İlk olarak İpekyolu Caddesi'ne alternatif olarak yapılan 5 kilometrelik Elmalık bağlantı yolunda incelmelerde bulunan Genel Sekreter Çelikel, buradaki yolun tamamlanması ile birlikte hem İpekyolu Caddesi'nin trafik yükünü hafifleteceğini hem de kent trafiğine ciddi anlamda olumlu katkı sağlanacağını söyledi.

Daha sonra beraberindekilerle Hatuniye Mahallesi'nde 7 yıl önce kararı alınan ancak yapımına yeni başlanan 3 kilometrelik Hatuniye yolunu gezen Çelikel, buradan çalışmaları süren Fidanlık Sahil Yolu ve Fidanlık Parkı'nı gezdi.

Buradaki çalışmaların önemine değinen Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, yapılan yatırımlarla sırtını Van Gölü'ne dönen Vanlıları Van Gölü sahilleriyle buluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Programa genel sekreter yardımcıları Prof. Dr. Mucip Tapan ve Doç. Dr. Ali Özvan, AK Parti Van Büyükşehir Meclis Grup Başkan Vekili Mehmet Yıldız ve 13 ilçe meclis üyeleri ile ilgili daire başkanları katıldı.

Program çekilen hatıra fotoğrafları ve Van Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinin yer aldığı almanağın dağıtılması ile sona erdi. - VAN

Genel Sekreter Çelikel, belediye meclis üyeleriyle bir araya geldi
Genel Sekreter Çelikel, belediye meclis üyeleriyle bir araya geldi
Genel Sekreter Çelikel, belediye meclis üyeleriyle bir araya geldi
Genel Sekreter Çelikel, belediye meclis üyeleriyle bir araya geldi
Genel Sekreter Çelikel, belediye meclis üyeleriyle bir araya geldi
Genel Sekreter Çelikel, belediye meclis üyeleriyle bir araya geldi
Genel Sekreter Çelikel, belediye meclis üyeleriyle bir araya geldi
Genel Sekreter Çelikel, belediye meclis üyeleriyle bir araya geldi
Genel Sekreter Çelikel, belediye meclis üyeleriyle bir araya geldi
Genel Sekreter Çelikel, belediye meclis üyeleriyle bir araya geldi
Genel Sekreter Çelikel, belediye meclis üyeleriyle bir araya geldi
Genel Sekreter Çelikel, belediye meclis üyeleriyle bir araya geldi
Genel Sekreter Çelikel, belediye meclis üyeleriyle bir araya geldi

Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Fatih, AK Parti, Van, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Genel Sekreter Çelikel, belediye meclis üyeleriyle bir araya geldi - Son Dakika


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