Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Çelikel Gürpınar'da yatırımları inceledi - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Çelikel Gürpınar'da yatırımları inceledi

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Gürpınar ilçesinde devam eden yatırımları inceledi.

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Gürpınar ilçesinde devam eden yatırımları inceledi. Gürpınar Kaymakamlığını ziyaret eden Çelikel, Kaymakam Fatih Kayabaşı, Belediye Başkanı Hayrullah Tanış ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Samet Ali Kılıçoğlu ile bir araya geldi. Çelikel, ardından Bağrıyanık, Bölmeçalı, Yoldüştü, Örmeli ve Sakalar mahallelerinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden yol çalışmalarını denetledi. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Çelikel, mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi.

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