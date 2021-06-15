Genel Sekreter Çelikel peynirciler çarşısını ziyaret etti - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, peynirciler çarşısını ziyaret ederek çarşı esnafının sorun ve taleplerini dinledi.

Genel Sekreter Çelikel, Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önce restore edilerek daha modern ve hijyenik bir hale getirilen tarihi peynirciler çarşısını ziyaret etti. Tarihi çarşıda incelemelerde bulunan Genel Sekreter Çelikel, iş yerlerini tek tek gezerek, esnafla sohbet edip, talep ve sorunlarını dinledi. Çarşı esnafının soğuk hava deposu talebini not alan Genel Sekreter Çelikel, Van otlu peynirinin kent için önemli bir değer olduğunu belirterek, Büyükşehir Belediyesi olarak çarşıya önem verdiklerini söyledi.

Kente yönelik gerçekleştirilen turistik gezilerde peynirciler çarşısının da gezi rotasına alınması gerektiğini ifade eden çarşı esnafı, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Genel Sekreter Çelikel'e teşekkür ettiler.

Çarşının güney ve kuzey kısımlarını da gezen Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel'e Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer de eşlik etti. - VAN