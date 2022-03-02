Genel Sekreter Çelikel tarihi tekel binasında incelemede bulundu - Son Dakika
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Genel Sekreter Çelikel tarihi tekel binasında incelemede bulundu

02.03.2022 11:50
Genel Sekreter Çelikel tarihi tekel binasında incelemede bulundu

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, tarihi Tekel binasında incelemede bulundu.

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, tarihi Tekel binasında incelemede bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet döneminin ilk yapılarından olan eski Tekel binasında yapılan restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Kültür ve Turizm İl Müdürü Erol Uslu ile tarihi binayı gezerek ilgililerden bilgi aldı.

Daha sonra Ahmed-i Hani Kültür Parkı çevresinde bulunan esnafı ziyaret eden Çelikel, iş yeri sahiplerinin talep ve sıkıntılarını dinledi.

Çelikel, yıkımına başlanılan eski VASKİ binasında sürdürülen çalışmaları da takip etti.

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Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Fatih, Tekel, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Genel Sekreter Çelikel tarihi tekel binasında incelemede bulundu - Son Dakika


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