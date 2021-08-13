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Genel Sekreter Çelikel, yeni atanan aday memurlarla bir araya geldi - Son Dakika

Genel Sekreter Çelikel, yeni atanan aday memurlarla bir araya geldi

13.08.2021 14:14
Genel Sekreter Çelikel, yeni atanan aday memurlarla bir araya geldi, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, ilk defa atanan aday memurlarla bir araya geldi.

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, ilk defa atanan aday memurlarla bir araya geldi.

Van Büyükşehir Belediyesi, kurumsal kapasitesini arttırmak amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam ettiği 93 memur ve 15 zabıta için bir program düzenledi. Hacıbekir Kültür Merkezi Toplantı Salonunda düzenlenen programda konuşan Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel, aday memurlara önemli bilgiler verdi. Devlet memuru olmanın yükümlülüklerinden söz eden Çelikel, "Burada beraber mesai harcayacağız. Sizlerden birkaç hususu paylaşmak istiyoruz. Bunlar zihninizde yer edinirse bizler de memnun oluruz. Devlet memurluğunun getirdiği yükümlülüklere ve onun gerektirdiği vakara uygun şekilde hareket etme mesuliyeti altındasınız bütün arkadaşlarımız buna göre hareket etme durumundadırlar. Hukuki sorumluluklarımız zaten 657 sayılı Devlet Memurları kanununda belirlenmiştir. İşinizi en güzel şekilde yapmaya çalışın. Bizlerle çalışan arkadaşlarımızın yükümüzü ve derdimizi paylaşmalarını istiyoruz" dedi.

"Kamu hizmeti 24 saat esasına göre devam eden bir hizmettir"

Belediyeciliğin vatandaşlara hizmet sağlayan bir yapı iken bunun gönüllülük noktasının da olduğunu hatırlatan Genel Sekreter Çelikel, "Lütfen yüksek iş ahlakıyla ve disiplin anlayışıyla hareket edelim. Yükümlülüklerimiz var. Bunların farkında olalım ona göre çalışalım. Belediyecilik hizmeti 8-5 çalışabileceğimiz bir hizmet alanı değil. Mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmamız gerekir. Antalya'daki yangınlara itfaiyeci arkadaşlarımız gönüllü olarak müdahale etmek için gittiler. Kamu hizmeti dediğimiz şey 24 saat esasına göre devam eden bir hizmettir. Gecemizi gündüzümüze katacağız ve bu insanlara hizmet etmeye çalışacağız. Vatandaşlarımızla muhatap olacağız. Lütfen vatandaşlarla olan ilişkilerinizi olabildiğince nezaket içerisinde yürütün. Karşınızdakinin bir akrabanız olduğu düşüncesiyle hareket edin. İşinizi yaparken vatandaşlara karşı nezaket ve vakurunuz muhafaza edin. Ben ve diğer arkadaşlarım başta olmak üzere hepimiz milletimizin hizmetindeyiz. Bunu hiç kimse unutmasın burada insanları horlamaya veya aksi davranmaya hakkımız yoktur. Aman arkadaşlar zerre kadar haram içerisinde olmayın. Ahlaki tavrımızı her alanda muhafaza edin. Sahip olduğunuz imkanların milletin malı olduğunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın" diye konuştu.

Programa Genel Sekreter Çelikel'in yanı sıra Genel Sekreter Yardımcıları Doç. Dr. Ali Özvan, Nihat Arpa, Esiner Çetin ve ilgili daire başkanları ile müdürler katıldı. - VAN

Genel Sekreter Çelikel, yeni atanan aday memurlarla bir araya geldi
Genel Sekreter Çelikel, yeni atanan aday memurlarla bir araya geldi
Genel Sekreter Çelikel, yeni atanan aday memurlarla bir araya geldi

Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Fatih, Memur, Van, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Genel Sekreter Çelikel, yeni atanan aday memurlarla bir araya geldi - Son Dakika


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