Genel sekreter cinayetinde 10 yıl sonra gelen büyük gelişme! Sanığın evinde bulunan boş kovan, cinayette kullanılan silahtan çıkmış

Kastamonu Üniversitesi'nin eski Genel Sekreteri Muhiddin Sağlam, 2012 yılının Aralık ayında ikamet ettiği Safalan Caddesi'ndeki evine geldiği sırada uğradığı silahlı saldırı neticesinde hayatını kaybetmişti.

KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN DAVA AÇILDI

25 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması sebebiyle polis memurluğu mesleğinden ihraç edilen M.T.'nin evi arandı. Yapılan aramada, şifreli çanta içerisinde çok sayıda boş silah kovanı ele geçirildi. Balistik incelemesi yapılan kovanlardan birisi, eski Kastamonu Üniversitesi Genel Sekreteri Muhittin Sağlam cinayetinde kullanılan silahtan çıktığı tespit edildi. Bunun üzerine M.T. hakkında "kasten öldürme" suçundan Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

10 YIL SONRA HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

10 yıl sonra ilk kez hakim karşısına çıkartılan sanık M.T.'nin yargılanmasına devam edildi. Duruşmada Cumhuriyet Savcısı tarafından sanık hakkında mütalaa verildi. Mütalaada sanık M.T.'nin "kasten öldürme" suçundan cezalandırılarak, müebbet hapis cezası istendi.

"BAHÇEDE GÖRDÜĞÜ ŞAHIS İLE SANIĞIN KAFA YAPISI BİRBİRİNE BENZİYOR"

Mütalaa öncesinde evinin önünde öldürülen eski Kastamonu Üniversitesi Genel Sekreteri Muhittin Sağlam'ın eşi Hatice Sağlam, olay günü evlerinin bahçesinde gördüğü ve o dönem çizdirdiği renkli robot resimlerin, UYAP üzerinden dosyaya gönderildiğini ve bahçede gördüğü şahıs ile sanığın kafa yapısının birbirine benzediğini söyledi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Tutuksuz yargılanan sanık M.T., Cumhuriyet Savcısının mütalaasına karşı ek süre istedi. Bunun üzerine mahkeme heyeti, duruşmayı 30 Mayıs tarihine erteledi.