Genel sekreter cinayetinde 10 yıl sonra gelen büyük gelişme! Sanığın evinde bulunan boş kovan, cinayette kullanılan silahtan çıkmış - Son Dakika
Üye Girişi

Genel sekreter cinayetinde 10 yıl sonra gelen büyük gelişme! Sanığın evinde bulunan boş kovan, cinayette kullanılan silahtan çıkmış

27.04.2023 19:18

Kastamonu Üniversitesi'nin eski Genel Sekreteri Muhiddin Sağlam'ın 2012 yılında öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. FETÖ soruşturması nedeniyle polislikten çıkarılan sanığın evinde bulunan boş kovanın, Sağlam cinayetinde kullanılan silahtan çıktığı tespit edildi. 10 yıl sonra hakim karşısına çıkan sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istendi.

Kastamonu Üniversitesi'nin eski Genel Sekreteri Muhiddin Sağlam, 2012 yılının Aralık ayında ikamet ettiği Safalan Caddesi'ndeki evine geldiği sırada uğradığı silahlı saldırı neticesinde hayatını kaybetmişti.

KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN DAVA AÇILDI

25 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması sebebiyle polis memurluğu mesleğinden ihraç edilen M.T.'nin evi arandı. Yapılan aramada, şifreli çanta içerisinde çok sayıda boş silah kovanı ele geçirildi. Balistik incelemesi yapılan kovanlardan birisi, eski Kastamonu Üniversitesi Genel Sekreteri Muhittin Sağlam cinayetinde kullanılan silahtan çıktığı tespit edildi. Bunun üzerine M.T. hakkında "kasten öldürme" suçundan Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Genel sekreter cinayetinde flaş gelişme: Sanık hakkında müebbet talebi

10 YIL SONRA HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

10 yıl sonra ilk kez hakim karşısına çıkartılan sanık M.T.'nin yargılanmasına devam edildi. Duruşmada Cumhuriyet Savcısı tarafından sanık hakkında mütalaa verildi. Mütalaada sanık M.T.'nin "kasten öldürme" suçundan cezalandırılarak, müebbet hapis cezası istendi.

"BAHÇEDE GÖRDÜĞÜ ŞAHIS İLE SANIĞIN KAFA YAPISI BİRBİRİNE BENZİYOR"

Mütalaa öncesinde evinin önünde öldürülen eski Kastamonu Üniversitesi Genel Sekreteri Muhittin Sağlam'ın eşi Hatice Sağlam, olay günü evlerinin bahçesinde gördüğü ve o dönem çizdirdiği renkli robot resimlerin, UYAP üzerinden dosyaya gönderildiğini ve bahçede gördüğü şahıs ile sanığın kafa yapısının birbirine benzediğini söyledi.

Genel sekreter cinayetinde flaş gelişme: Sanık hakkında müebbet talebi

DURUŞMA ERTELENDİ

Tutuksuz yargılanan sanık M.T., Cumhuriyet Savcısının mütalaasına karşı ek süre istedi. Bunun üzerine mahkeme heyeti, duruşmayı 30 Mayıs tarihine erteledi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
  • Beşiktaş 1903: Siyasetin içi dolu Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • serdar sarıer: dümene bak 10 yıldır hatıra diye saklıyormuş boş kovanı ülkenin başında var bir musibet du bakalım Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500

Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Genel sekreter cinayetinde 10 yıl sonra gelen büyük gelişme! Sanığın evinde bulunan boş kovan, cinayette kullanılan silahtan çıkmış - Son Dakika


Son Dakika
10:37 Son Dakika! Sudan'a giden Türk tahliye uçağına ateş açıldı
10:37 Fenerbahçe, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Kent'i kadrosuna katmak için hamle yaptı
10:32 Deniz Seki son halini paylaştı, görenler Hadise ve Demet Akalın'a benzetti
10:32 1 kuruş bonservis ödemeden bomba transfer! Fenerbahçe'den Kent sürprizi
10:22 Kılıçdaroğlu'ndan Haluk Bayraktar'a tepki gösterdi: Bu kadar siyasallaşmayın sevgili Haluk Bey
10:16 Kılıçdaroğlu'ndan Haluk Bayraktar'a "Atatürk Havalimanı" tepkisi: Bu kadar siyasallaşmayın sevgili Haluk Bey
10:12 Bolu ve Düzce'de nisan ayının sonunda yüksek kesimler beyaza büründü
10:05 Bolu ve Düzce'de nisan sonunda kar sürprizi! Yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı
10:02 Trump'tan Biden'ın sahnede yolunu şaşırdığı anlara gönderme!
09:56 Trump, Biden'ın sahnede yolunu şaşırdığı anları taklit etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2023 11:04:29. #1.12#
SON DAKİKA: Genel sekreter cinayetinde 10 yıl sonra gelen büyük gelişme! Sanığın evinde bulunan boş kovan, cinayette kullanılan silahtan çıkmış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement