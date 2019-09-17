Genel Sekreter Duruk, kayak merkezindeki çalışmaları inceledi
1 saat önce
Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, 3 bin 600 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde incelemelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:50 Kaynak: AA
Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, 3 bin 600 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde incelemelerde bulundu.
Kent merkezine 12 kilometre uzaklıktaki kayak merkezine gelen Duruk, burada yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Devam eden pist çalışmalarını da inceleyen Duruk, çalışmaların kısa sürede tamamlanarak merkezin kış mevsiminde kayakseverlerin hizmetine sunulacağını söyledi.
Son Dakika: Şort giyen kıza hakaret eden sanığa 5 ay 25 gün hapis cezası Akbank konut kredisi faizini yüzde 1,17'ye düşürdü Son dakika: Çağlayan Adliyesinde silah sesleri! Güvenlik görevlisi kendini vurdu Son Dakika: AK Parti Grup Başkanı Bostancı: Yeni yargı paketinde idam cezası bulunmuyor