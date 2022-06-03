Genel Sekreter Gündoğdu, Değirmendere- Halıdere sahil düzenleme çalışmalarını inceledi - Son Dakika
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Genel Sekreter Gündoğdu, Değirmendere- Halıdere sahil düzenleme çalışmalarını inceledi

03.06.2022 10:10
Genel Sekreter Gündoğdu, Değirmendere- Halıdere sahil düzenleme çalışmalarını inceledi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu Değirmendere Halıdere Arası Sahil Düzenleme çalışmalarını inceledi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, inşa çalışmaları devam eden projeleri titizlikle takip ediyor. Genel Sekreter Gündoğdu, Büyükşehir'in kent genelinde hayata geçirdiği çevre dostu projelerinden biri olan Gölcük Değirmendere-Halıdere arasındaki sahil düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. Ekiplerce çalışmaların büyük bir kısmının bittiği alanda Genel Sekreter Gündoğdu'ya inceleme sırasında Park ve Bahçeler Daire Başkanı Cenan Turan eşlik ederek proje hakkında detaylı bilgi verdi. Kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmaya yönelik çalışmalara önem veren Büyükşehir, bu kapsamda Değirmendere-Halıdere arasındaki sahil düzenleme çalışmalarını geçtiğimiz yıl ekim ayında başlatmıştı.

KESİNTİSİZ SAHİL YOLU YAPILIYOR

Gölcük Değirmendere-Halıdere arası sahil alanında Park ve Bahçeler Dairesi ekiplerinin 37500 m2 alana toplamda 1350 metretül sahil yolu yapacağı proje, tamamlandığında Halıdere ve Değirmendere sahilleri birleşecek ve toplam 6.000,00 metretül kesintisiz sahil yolu hizmete açılacak. 20,000 metrekarelik alana proje kapsamında aquapark yapılacak. Tüm sosyal donatıların düşünüldüğü projede su parkı, soyunma odaları, duş ve WC binaları, 1 adet kafeterya binası (384,00 m2 kapalı alan), 1 Adet mescit-WC binası, 2 adet oyun grubu, 1 adet fitness alanı, 2 adet basketbol sahası, mevcut halı sahanın yenilenmesiyle de 1 adet futbol sahası yapılacak.Tüm bu çalışmalarla beraber yeşil alanlara otomatik sulama tesisatı, ağaçlandırma ve rulo çim serimi yapılacak. Proje, aydınlatma, kent donatıları (kamelya, bank ve çöp kovaları) ile tamamlanarak hizmete hazır hale getirilecek.

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Kaynak: Bültenler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gündoğdu, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Genel Sekreter Gündoğdu, Değirmendere- Halıdere sahil düzenleme çalışmalarını inceledi - Son Dakika


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