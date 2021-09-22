Genel Sekreter Gündoğdu, projeler hakkında bilgi aldı - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, belediyenin üst düzey yöneticileriyle istişare toplantısında bir araya geldi. Büyükşehir'e bağlı iştiraklerin yöneticilerinin de katıldığı toplantıda devam eden ve başlaması planlanan projeler ele alındı.

İSTİŞARE TOPLANTISI

Ulaşımdan altyapıya, kentsel dönüşümden çevre düzenlemesine kadar birçok projeyi yürüten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara daha iyi hizmet etmek için kurum içi koordinasyona büyük önem veriyor. Bu kapsamda Genel Sekreter Gündoğdu, her hafta belediye yöneticileriyle bir araya geliyor.

PROJELER ELE ALINDI

Genel Sekreter Gündoğdu'nun başkanlığında Kocaeli Kongre Merkezinde yapılan toplantıya Genel Sekreter Yardımcıları, ilgili daire başkanları ve şube müdürleriyle iştiraklerin yöneticileri katıldı. Toplantıda Büyükşehir Belediyesinin devam eden ve yapılması planlanan projelerinin üzerinden geçildi. Öte yandan bu haftaki toplantıda Kocaeli genelinde devam eden İSU yatırımları ve şehrin su politikası konuları da ele alındı.