Son Dakika Haberleri: Genel Sekreter Köklü, spor salonu yapım çalışmalarını inceledi
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Genel Sekreter Köklü, spor salonu yapım çalışmalarını inceledi

1 saat önce

Çanakkale İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, Lapseki ilçesindeki İsmail Baykut İlkokulu ve Spor Salonu yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Genel Sekreter Köklü, spor salonu yapım çalışmalarını inceledi, System.String[]
Çanakkale İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, Lapseki ilçesindeki İsmail Baykut İlkokulu ve Spor Salonu yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Okul binalarının eğitimdeki önemine dikkat çeken Köklü, "Amacımız Çanakkale'de eğitim kalitesini daha da yukarılara çıkarmak. Yapım çalışmalarında duvar ve çatı imalatları, dış cephede söve, kaba sıva ve mantolama işleri ile cephe boyası, bina içinde alçı sıva, boya, duvar ve zemin seramiği, sac kasa, pencere doğramaları, alüminyum kapı ve mermer lavabo tezgahı imalatları tamamlandı. Mobilya imalatları ise devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Çanakkale İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü'ye İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Şafak Kılıçaslan da eşlik etti. - ÇANAKKALE
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:52 Kaynak: İHA
Lapseki, Sekreter, Çanakkale, Spor
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