Genel Sekreter Mustafa Küçükkapdan Göreve Başladı
51 dakika önce
Balıkesir Büyükşehir Belediyesinde görev yaparken; Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçesi'nden Belediye Başkan Adaylığı için görevinden istifa eden Mehmet Gürbüz'den boşalan Genel Sekreterlik görevine Mustafa Küçükkapdan getirildi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesindeki görevine dün resmen başlayan Genel Sekreter Küçükkapdan'a ilk ziyareti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu gerçekleştirirken; yeni görevinde başarı dileklerinde bulundu.
Ziyaret sonrasında Karesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıyla yeni Genel Sekreter Mustafa Küçükkapdan'ı daire başkanlarıyla tanıştıran Başkan Kafaoğlu, bir süredir genel sekreterlik görevini yürüten Cemil Şahin'e de teşekkür etti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 04:28 Kaynak: Bültenler
Aşırı Kilo Problemi Nedeniyle Hastaneye Giden Kadının Midesinden 7 Kilo Ur Çıktı
Kuyumcuyu Soymak İsteyen Silahlı Soyguncu, İş Yeri Sahibi Tarafından Sopa ile Kovalandı
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı! İşte AK Parti Gaziantep Adayları
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Belediyelere Seslendi: Fiyatları Artıranları Hesaba Çekin