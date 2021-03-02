Genel Sekreter Sümer 2020 faaliyetlerini anlattı - Son Dakika

Kilis İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer, İl Genel Meclisi üyelerini 2020 yılında yapılan faaliyetlerle ilgili bilgilendirdi.
Genel Sekreter Ramazan Sümer, İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın ile İl Genel Meclisi üyelerini 2020 yılı İl Özel İdaresi faaliyet raporunun sunumunu yaptı.
Sümer, Detaylı bir şekilde çalışmalar hakkında bilgilendirdiği İl Genel Meclisi üyeleri çalışmalar nedeniyle memnuniyetini dile getirdi.
İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer ile Özel İdare personeline çalışmalar nedeniyle teşekkür etti. - KİLİS
Kaynak: İHA
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