Genel Sekreter Türkman'dan Başkan Ensari'ye ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Genel Sekreter Türkman'dan Başkan Ensari'ye ziyaret - Son Dakika

Genel Sekreter Türkman'dan Başkan Ensari'ye ziyaret

6 saat önce

Van'ın Edremit Kaymakamı ve Büyükşehir Belediyesi Genel sekreter Vekili Muhammet Fuat Türkman, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensar'i makamında ziyaret etti.

Genel Sekreter Türkman'dan Başkan Ensari'ye ziyaret, System.String[]

Van'ın Edremit Kaymakamı ve Büyükşehir Belediyesi Genel sekreter Vekili Muhammet Fuat Türkman, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensar'i makamında ziyaret etti.


Sabah saatlerinde ilçeye gelen Genel Sekreter Vekili Türkman, Çaldıran Belediye Başkanı Ensari ile bir araya geldi. İlçede yapılması planlanan hizmetlerin değerlendirilmesi konusunda Başkan Ensari'den bilgiler alan Genel Sekreter Türkman, Çaldıran'ın hızla gelişmekte olan bir ilçe olduğunu söyledi. Türkman, yapılacak hizmetler konusunda Van Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü yardımda bulunacaklarını belirtti.


Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari de, Edremit Kaymakamı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Muhammet Fuat Türkman ile bir araya geldiklerini belirterek, "İlçemizde yapılmasını planladığımız bir takım hizmetleri paylaştık. İlçemiz hızla gelişmektedir. Bu gelişmeyi daha da ileri seviyelere taşımının hesabındayız. Makamlar geçicidir, eserler kalıcıdır. Halkımız her türlü hizmetin en güzeline layıktır. Bizim de çabamız bu yöndedir" ifadelerini kullandı


Muhammet Fuat Türkmen, Belediye Başkanı Ensari ile çekilen hatıra fotoğrafının ardından ilçeden ayrıldı. - VAN

Çaldıran, Sekreter, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:08 Kaynak: İHA
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