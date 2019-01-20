Son Dakika Haberleri: Genel Sekreter Tuzcuoğlu Anfa Güvenliği Ziyaret Etti

Genel Sekreter Tuzcuoğlu Anfa Güvenliği Ziyaret Etti

16 dakika önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Refik Tuzcuoğlu, "Şehirlerimizi kalkındırmak için üzerimize düşen her şeyi yapmak zorundayız. Bugün bütün dünya şehirleri birbirleri ile yarışıyor biz de yarışacağız.

Genel Sekreter Tuzcuoğlu Anfa Güvenliği Ziyaret Etti, System.String[]
Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Refik Tuzcuoğlu, "Şehirlerimizi kalkındırmak için üzerimize düşen her şeyi yapmak zorundayız. Bugün bütün dünya şehirleri birbirleri ile yarışıyor biz de yarışacağız. Şehir planlarımızla, peyzaj düzenlemelerimizle, yeşil alanlarla ortaya koyduğumuz örneklerle yarışacağız. Sivil mimari örneklerimizle ve kamu binalarında ortaya koyduğumuz eserler ile yarışacağız" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tuzcuoğlu, hizmet birimlerine yönelik ziyaretlerine devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Güvenlik Genel Müdürlüğü'nü ziyaret eden Tuzcuoğlu, belediye personeli ile de bir araya geldi. Tuzcuoğlu, güvenlik konusunun şehirciliğin en temel parametresi olduğunu vurguladı. ANFA A.Ş.'nin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı park ve bahçelerde üstlendiği güvenlik görevinin bu nedenle son derece önemli olduğunu belirten Tuzcuoğlu, "Toplumun güvenliğe ihtiyacı var. Güvenliği sağlamayan şehir yaşanılır olmaktan çıkar. Şehirlerin yaşanılabilir olması, şehirciliğin en temel parametreleri arasındadır. Geleneğimizde de bu var 'belde-i emin' Kuran-ı Kerim lafzıdır. Emin belde yani insanların kendini emniyette hissettiği beldedir. O anlamda yaptığınız iş kutsal bir iştir" ifadelerine yer verdi.

"Şehirler insan gibidir. Medeniyet tasavvurumuz şehri insana benzetmiştir" diyen Tuzcuoğlu, konuşmasında Başkent'in dünya şehirleriyle yarışacak, rekabet edecek ve onları hayran bırakacak projelere imza atması için el birliği ve gönül gönüle çalışılması gerektiğine dikkat çekerek, "İnsanoğlu dağarcığında ne varsa onu şehir olarak inşa eder. Kalp ve akıl dağarcığında olanlar şehre yansır. Tarihimize baktığımız zaman ecdadımızın bırakmış olduğu eserlerle iftihar ediyoruz. Zira ecdadımızın dağarcığı dolu idi. O günün koşullarında bugün bile hayranlık uyandıran eserler ortaya koymuşlar. Hacı Bayram ile Yunus ile Mevlana ile iftihar ediyoruz. Şairlerimizle iftihar ediyoruz, Baki'ler ile Nedim'ler ile bunlarla iftihar ediyoruz. Bunlar bizim medeniyetimizin temel taşı olan insanlar ve biz bu neslin çocuklarıyız. Böyle kutlu bir nesilden ve kutlu bir davadan geliyoruz. Bu kutlu dava için hayatını vakfetmiş nesillerden geliyoruz. Bu bilinç ve şuur içinde şehirlerimizi kalkındırmak için üzerimize düşen her şeyi yapmak zorundayız. Bugün bütün dünya şehirleri birbirleri ile yarışıyor biz de yarışacağız. Şehir planlarımızla, peyzaj düzenlemelerimizle, yeşil alanlarla ortaya koyduğumuz örneklerle yarışacağız. Sivil mimari örneklerimizle ve kamu binalarında ortaya koyduğumuz eserler ile yarışacağız. Böylece kendimize has tarzımız, kendimize has sanat eserlerimizle dikkat çekeceğiz. Kendilerine göre edebiyatları var diyecekler. Küresel benzeşmenin yaşandığı dünyamızda orijinal bir duruşumuz olacak. Ülkemizin tarihi ve kültürel değerlerini görmek ziyaret etmek için insanlar gelecekler. Her açıdan potansiyelimiz yükselecek. Başkent Ankara'ya hizmet için çıktığımız bu yolda tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte muvaffak olmayı Cenab-ı Hak nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Tuzcuoğlu, 5 Ocak tarihinde Mavigöl Bayındır Barajı'nda, baraj gölüne atlayarak intihar girişiminde bulunan bir vatandaşın hayatını kurtaran ANFA güvenlik personeli Derviş Yıldırım, Anıl Mutlu Yağcı ve Harun Gürleyik'e takdirnamelerini verdi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 10:39 Kaynak: İHA

Sekreter, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Güncel
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