Genel Sekreter Uzun, Yurduntepe Kayak Tesisleri'ni inceledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Genel Sekreter Uzun, Yurduntepe Kayak Tesisleri'ni inceledi - Son Dakika

Genel Sekreter Uzun, Yurduntepe Kayak Tesisleri'ni inceledi

6 saat önce

Karabük İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda Kastamonu İl Özel İdaresi tarafından yapımı devam eden Yurduntepe Kayak Tesisleri'nde incelemelerde bulundu.

Genel Sekreter Uzun, Yurduntepe Kayak Tesisleri'ni inceledi, System.String[]

Karabük İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda Kastamonu İl Özel İdaresi tarafından yapımı devam eden Yurduntepe Kayak Tesisleri'nde incelemelerde bulundu.

Genel Sekreter Uzun, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, Karabük'te yapımı devam eden Keltepe Kayak Merkezi'nde ne gibi çalışmalar yapabileceğini araştırmak için Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda bulunan kayak tesislerindeki çalışmaları incelemeye geldiklerini söyledi.

Yurduntepe Kayak Tesisleri hakkında Kastamonu İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Nida Sinsi'den bilgi aldıklarını belirten Uzun, "İki etaptan oluşan Yurduntepe Kayak Tesisi'nde birinci etapta pist 3 bin metre ve 6 kişi taşıma kapasiteli Porsche dizayn kapanabilir kabinler bulunuyor. İkinci etapta ise pist uzunluğu bin 500 metre ve 4 kişi taşıma kapasiteli kabinsiz telesiyejlerin olduğunu gördük." dedi.

Uzun, geçen yıl Kastamonu İl Özel İdaresi'nden geçici süreliğine Keltepe Kayak Merkezi pistlerinde kullanmak üzere aldıkları kar ezme makinesini daha detaylı inceleme fırsatını bulduklarını ifade ederek, inceleme sırasında Keltepe Kayak Merkezi için fikir alışverişinde bulunduklarını ve teknik bilgiler aldıklarını sözlerine ekledi.

Ilgaz Dağı, Sekreter, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 03:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı
Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! 4. kattan beton zemine düşen 2 yaşındaki minik Helin öldü Ailesine kına bırakıp intihar etti: Kanınızla elimi kirletmek istemiyorum

Son Dakika Haberleri
21:45 Fas uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edildi - Son Dakika
21:44 Yoldan çıkan tır 15 metrelik şarampole sürüklendi - Son Dakika
21:42 Servis otobüsü alev alev yandı -3 - Son Dakika
21:41 Türk ve Azerbaycanlı turizmciler Bakü'de buluştu - Son Dakika
21:41 Yardım çığlığı ihbarına giden ekipler, sonuç alamadı - Son Dakika
20:10 İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika
18:29 Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 21:50:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Genel Sekreter Uzun, Yurduntepe Kayak Tesisleri'ni inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]