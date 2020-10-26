Genel Sekreter Yardımcısı Öztozlu, asfalt çalışmalarını anlattı - Son Dakika

Genel Sekreter Yardımcısı Öztozlu, asfalt çalışmalarını anlattı

26.10.2020 13:05
Genel Sekreter Yardımcısı Öztozlu, asfalt çalışmalarını anlattı, System.String[]

Akhisar'da, mahalle muhtarları ile bir araya gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, il genelinde yapılan yol çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Akhisar'da, mahalle muhtarları ile bir araya gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, il genelinde yapılan yol çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Pandemi süreci ve TÜPRAŞ'ın bitüm satışını geçici olarak durdurması nedeniyle, Manisa Büyükşehir Belediyesi asfalt çalışmalarına planladığı tarihte başlayamadı. 24 Temmuz tarihinde TÜPRAŞ'ın bitüm satışına başlamasıyla birlikte yol yapım çalışmasına başlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu süreçte 800 kilometre sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi. İl genelinde vatandaşları modern yollarla buluşturan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar'da da 84 kilometre sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, MHP İlçe Başkanı Ahmet Namal ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Doğan Ensivri ile mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Bünyaniosmaniye Mahallesinde yaklaşık 20 mahalle muhtarları ile bulaşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı, yol çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Manisa'ya eş değer hiçbir Büyükşehir Belediyesi'nin kendi ekipleriyle bu kadar asfalt çalışması gerçekleştirmediğini belirten Öztozlu, "Geçen sene 350 kilometre sathi kaplama çalışması yapmıştık. Bu sezon 800 kilometre sathi kaplama çalışması gerçekleştirdik. Allah razı olsun, başkanımız bize iş makinesi anlamında, malzeme anlamında bütün desteğini verdi. Bu süreçte iki olumsuz durum yaşadık. Tam sahaya çıkıp, çalışmalara başlayacağımız dönem pandemi ortaya çıktı. O süreçte, bir aya yakın şantiyelerimiz kapandı. Haziran ayında da, asfalt atacağımız süreçte TÜPRAŞ bitüm üretimini durdurdu. Haziran ayının başından 24 Temmuz'a kadar biz bitüm alamadık. 2 aya yakın bir vaktimiz de bu arada geçti. Bitüm üretimim başladığı 24 Temmuz tarihinden itibaren bayram seyran, cumartesi pazar demeden özveriyle çalışan arkadaşlarımızın emeğiyle bugün itibariyle 800 kilometre asfalt çalışmasını tamamladık. Bu bir rekordur. Manisa'ya eş değer hiçbir büyükşehirde de kendi ekipleriyle bu kadar asfalt atılmamıştır" dedi.

Yapılan yol çalışmasının ilçe sakinlerine hayırlı olmasını dileyen Öztozlu, "Akhisar ilçemizde de muhtarlarımızın, dernek başkanımızın, koordinatörümüzün, şantiye şefimizin hepsinin işin içinde olması, ortak işbirliğiyle çalışma yapılacak yolların seçilmesi güç kazandırdı. Daha hızlı hareket edilmesini sağlandı. Bugün itibarıyla 84 kilometre, 1. Kat ve 2. Kat sathi kaplama çalışması ilçemizde yapılmış oldu. Akhisar en büyük ilçelerimizden biri. Gönül isterdi ki, şu iki ayı da boşa geçirmeyip bugün 800 kilometre değil de, bin 100-bin 200 kilometre yol çalışmasından söz edelim. Allah nasip ederse, seneye hedefimiz bin kilometrenin üzerinde sathi kaplama çalışmasını tamamlamak. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullanın" dedi. - MANİSA

Genel Sekreter Yardımcısı Öztozlu, asfalt çalışmalarını anlattı
Genel Sekreter Yardımcısı Öztozlu, asfalt çalışmalarını anlattı
Genel Sekreter Yardımcısı Öztozlu, asfalt çalışmalarını anlattı
Genel Sekreter Yardımcısı Öztozlu, asfalt çalışmalarını anlattı

Büyükşehir Belediyesi, Sekreter, Akhisar, Manisa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Genel Sekreter Yardımcısı Öztozlu, asfalt çalışmalarını anlattı - Son Dakika

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