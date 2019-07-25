Genel Sekreter Yardımcısı Saltaş'ın acı günü
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Erzincan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salim Saltaş'ın annesi Makbule Saltaş dün öğlen saatlerinde Üzümlü ilçesine bağlı Karakaya Köyü'nde vefat etti.
Erzincan Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:41 Kaynak: İHA
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salim Saltaş'ın annesi Makbule Saltaş dün öğlen saatlerinde Üzümlü
ilçesine bağlı Karakaya
Köyü'nde vefat etti. Saltaş, Karakaya Köyü'nde kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde toprağa verildi.
Erzincan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Salim Saltaş'ın annesi Makbule Saltaş için öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazına Vali Ali Arslantaş, AK Parti
Milletvekilleri Süleyman Karaman
ve Burhan Çakır
'ın yanı sıra kamu kurum ve kuruluşların yöneticilerinin yanı sıra Erzincan İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız
, meclis üyeleri, Özel İdare yöneticileri ile çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Makbule Saltaş dualar eşliğinde köy mezarlığında toprağa verildi. - ERZİNCAN
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