Genel Sekreter Yardımcısı Yıldırım, saha personelleriyle bir araya geldi - Son Dakika

Genel Sekreter Yardımcısı Yıldırım, saha personelleriyle bir araya geldi

19.11.2020 16:42
Genel Sekreter Yardımcısı Yıldırım, saha personelleriyle bir araya geldi, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Ulaşım Daire Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ve Zabıta Daire Başkanlığı'nın sahada görev yapan personelleriyle bir araya geldi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Ulaşım Daire Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ve Zabıta Daire Başkanlığı'nın sahada görev yapan personelleriyle bir araya geldi.

İl genelinde çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde, sahada görev yapan personellerde Manisalılar için özveriyle görevlerini gerçekleştirmeye devam ediyorlar. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım da özveriyle görevlerini gerçekleştiren saha personelleriyle bir araya geldi. İlk olarak Ulaşım Daire Başkanlığı'na ziyarette bulunarak Ulaşım Daire Başkanı Hüseyin Üstün, Şube Müdürleri ve personellerle bir araya gelen Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, daha sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırtık Şantiyesine geçti. Kırtık şantiyesinde de ilk olarak Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlını Fatih Öztürk, Şube Müdürleri ve personeller ile buluştu. Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, son olarak yine Kırtık şantiyesinde Zabıta Daire Başkanı Mustafa Duman, Şube Müdürleri ve zabıta personelleri ile bir araya geldi.

Sahada görev yapan personellere Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını dolayısıyla bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de hayata geçirilen kurallara tüm personelin dikkat etmesini istedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengi Ergün önderliğinde Manisalılara hizmet etmeye devam edileceğini belirten Genel Sekreter Yardımcısı Yıldırım, "Bu salgın sürecinde kendilerinizi ve ailelerinizi koruyacak şekilde yaşamaya devam edin. Çalışmalarımız esnasında da hijyeninize, maske ve sosyal mesafe kurallarına çok dikkat edin" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Genel Sekreter Yardımcısı Yıldırım, saha personelleriyle bir araya geldi
Genel Sekreter Yardımcısı Yıldırım, saha personelleriyle bir araya geldi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Sekreter, Zabıta, Manisa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Genel Sekreter Yardımcısı Yıldırım, saha personelleriyle bir araya geldi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Meral Akşener'den Alaattin Çakıcı ve Bahçeli tepkisi: Bugüne kadar hiçbir siyasetçi tehdidin yanında durmadı Merkez Bankası'ndan likidite yönetimine ilişkin yeni karar: Borç verme faiz oranları yüzde 15'e yükseltildi Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama: Meşru zeminde yolumuza devam edeceğiz YouTuber Meryem Can'ın çıplak fotoğrafı ifşa mı oldu? Takipçileri "Ben değilim" açıklamasına inanmadı Toplantıda öksürük krizine giren Putin'in korona olduğu iddia edildi! Kremlin, söylentileri yalanladı 45 milyon liraya ihale edilen tesis beton çöplüğü oldu Elinde içki şişesiyle gezen 16 yaşındaki genç, kimlik kontrolü sırasında yığılıp kaldı Oyuncu Suna Yıldızoğlu, vefat eden babasının cenazesine internet üzerinden yapılan yayınla katılacak
Koronavirüsü dize getiren Avustralya'da 52 bin kişi rugby maçını tribünden takip etti Koronavirüsü dize getiren Avustralya'da 52 bin kişi rugby maçını tribünden takip etti         
16:50
Merkez Bankası'nın faiz kararına Davutoğlu'ndan dikkat çeken yorum: Akıl dışı politikaların sonucudur Merkez Bankası'nın faiz kararına Davutoğlu'ndan dikkat çeken yorum: Akıl dışı politikaların sonucudur         
16:40
Motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2 kuruş indirim geldi Motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2 kuruş indirim geldi         
16:19
Kılıçdaroğlu ve Çakıcı arasındaki atışmaya Babacan da dahil oldu Kılıçdaroğlu ve Çakıcı arasındaki atışmaya Babacan da dahil oldu         
15:47
Ermenistan'da ortalık karıştı! Paşinyan karşıtı protestocular yolları kapattı Ermenistan'da ortalık karıştı! Paşinyan karşıtı protestocular yolları kapattı         
15:32
Papa'nın hesabından Brezilyalı modelin bikinili fotoğrafı beğenilmişti! Vatikan Papa'nın hesabından Brezilyalı modelin bikinili fotoğrafı beğenilmişti! Vatikan "olamaz" diyerek Instagram'dan açıklama istedi         
15:23
Milli Piyango yılbaşı biletleri satışa çıktı! Büyük ikramiye 100 milyon TL Milli Piyango yılbaşı biletleri satışa çıktı! Büyük ikramiye 100 milyon TL         
14:53
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "Yatırımcımızı ezdirmeyeceğiz" sözlerine rağmen Merkez Bankası faizi 4,75 puan yükseltti         
14:26
Son Dakika! Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar düşüşe geçti Son Dakika! Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar düşüşe geçti         
14:02
Son Dakika! Merkez Bankası, faiz oranlarını 10,25'ten yüzde 15'e yükseltti Son Dakika! Merkez Bankası, faiz oranlarını 10,25'ten yüzde 15'e yükseltti         
14:00
Kaybına dayanamadı! Babasının ölüm haberini paylaştıktan sonra yaşamını yitirdi Kaybına dayanamadı! Babasının ölüm haberini paylaştıktan sonra yaşamını yitirdi         
12:31
Genç şarkıcı Şahan Dinç'in gözünü kaybettiği silahlı kavganın şüphelileri tutuklandı Genç şarkıcı Şahan Dinç'in gözünü kaybettiği silahlı kavganın şüphelileri tutuklandı         
12:13
Korona test kuyruğunu protesto eden adam hastane önünde soyundu Korona test kuyruğunu protesto eden adam hastane önünde soyundu         
11:44
Alice Campello, Morata'yla tanışma hikayelerini anlattı: Mesajına aylar sonra cevap verdim Alice Campello, Morata'yla tanışma hikayelerini anlattı: Mesajına aylar sonra cevap verdim         
11:36
Dünya'da ilk kez Türkiye'de görüldü! Testis ağrısıyla hastaneye giden vatandaşın korona testi pozitif çıktı Dünya'da ilk kez Türkiye'de görüldü! Testis ağrısıyla hastaneye giden vatandaşın korona testi pozitif çıktı         
11:21
Yanında çalışan ustalar bile tarifini bilmiyor! Ali Koç da bu lezzetin müdavimi oldu Yanında çalışan ustalar bile tarifini bilmiyor! Ali Koç da bu lezzetin müdavimi oldu         
10:32
Plaja giden aile, kayaların altında kaldı! Anne 7 aylık bebeğine sarılı halde bulundu Plaja giden aile, kayaların altında kaldı! Anne 7 aylık bebeğine sarılı halde bulundu         
09:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2020 17:03:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Genel Sekreter Yardımcısı Yıldırım, saha personelleriyle bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei