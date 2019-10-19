Son Dakika Haberleri: Genel sekreterlere Diyarbakır tanıtıldı
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Genel sekreterlere Diyarbakır tanıtıldı

1 saat önce

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ve Diyarbakır Ticaret Borsası tarafındanAkreditasyon Çalıştayına katılmak üzere kente gelen 269 oda borsa genel sekreterleri ve akreditasyon sorumlularına kentin tarihi mekanları gezdirildi.

Genel sekreterlere Diyarbakır tanıtıldı, System.String[]

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ve Diyarbakır Ticaret Borsası tarafındanAkreditasyon Çalıştayına katılmak üzere kente gelen 269 oda borsa genel sekreterleri ve akreditasyon sorumlularına kentin tarihi mekanları gezdirildi.


Sur içinde İçkale ve tarihi mekanları gezen 269 oda borsa genel sekreterleri ve akreditasyon sorumluları kentin tanıtımı sağlayan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ve Ticaret Borsasına teşekkür ederek yapılan bu tanıtım ile Diyarbakır'ı daha yakınan görme fırsatı yakaladıklarını söyledi. Diyarbakır'ın böylesi güzelliklerini ve misafir perverliğini daha yakından görmekten mutluluk duyduklarını belirten heyet üyeleri, kent üzerindeki kötü algının bir an evvel kaldırılması gerektiğini dile getirdi. Diyarbakırın tarih kültür ve inaç merkezi bakımından çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten genel sekreterler Diyarbakırın bu potansiyelleriyle dünyanın en iyi örneklerinden hiçbir eksiğinin olmadığını yerinde gördüklerini ve bu izlenimlerini her yerde anlatacaklarını kaydetti.


Öte yandan Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil ile Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya kente böylesi etkinliklerin düzenlenmesinde kendilerine destek olan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Sur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 04:44 Kaynak: İHA
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