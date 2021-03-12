Genelev böyle yıkıldı - Son Dakika

Genelev böyle yıkıldı

12.03.2021 15:05
Genelev böyle yıkıldı, System.String[]

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 50 yıl önce faaliyetine başlayan ve günümüzde yerleşim yerlerinin ortasında kalan Bandırma Genelevi, Belediye tarafından kamulaştırılarak yıkıldı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 50 yıl önce faaliyetine başlayan ve günümüzde yerleşim yerlerinin ortasında kalan Bandırma Genelevi, Belediye tarafından kamulaştırılarak yıkıldı.

Bandırma'da Ayyıldız, Yeni Mahalle ve Çalışkanlar Mahallelerinin ortasında yaklaşık 50 yıldır faaliyet gösteren Bandırma Genelevi, Bandırma Belediyesi'nin yürüttüğü çalışma ile kamulaştırılarak yıkıldı. Genelevin yıkılması için düzenlenen küçük çaplı törene Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Belediye Meclisi'nde grubu bulunan siyasi partilerden meclis üyeleri, mahalle muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Ayyıldız Mahallesi Muhtarı Ali Derman, yakınında bir okulun ve çok sayıda yerleşim yerinin olduğu Bandırma Genelevi'nin mahallelerinde çok önemli bir sorun olduğunu ve bu soruna Bandırma Belediyesi'nin çözüm bularak yer sahipleri ile anlaşmayı sağlayıp yıkımı gerçekleştirdiğini ifade etti. Törende konuşan CHP Bandırma İlçe Başkanı Selim Panç ise Bandırma Belediyesi ve genelev sorununun ortadan kaldırılmasında katkısı bulunan herkese teşekkür etti.

Törenin ardından İHA'ya açıklamalarda bulunan Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, "Belediyecilikte önceliklerinizi belirlemeniz gerekiyor. Biz önceliklerimiz belirledik. Bandırma'nın yıllardır kangren olmuş yaraları var. Bu yaraları sarmaya geldik. Zaten vatandaşlarımıza da bunlarla ilgili sözler verdik. Burası 50 yıldır Ayyıldız, Yeni Mahalle ve Çalışkanlar Mahallelerinin ortasında olan ve Bandırma'nın gelişme noktasında olan bir alan. 50 yıllık bir genelevi 25 yıldır her belediye başkanı buranın kaldırılması ile ilgili söz veriyordu. Çünkü bu mahallelerin en büyük problemi bu. Biz önceliklerimizin arasına aldık. 7-8 aydır bu konuda çalışıyoruz. Burada 4 ayrı genelev vardı. Dördünün de ayrı hisseleri ve tapuları vardı. Bu insanları çağırdık, 8 aydır pazarlık yapıyoruz. Burası 7 bin 400 metrekare bir alan. Onun üzerinde dört genelev var. Burada önemli olan şey genelevin işletme hakkı. Arsanın belli bir maliyeti var. Bütçelerimizi oluşturduk, pazarlıklarımızı yaptık. Biraz tatlı, biraz sert anlaştık. Memleketimize de böyle bir kazanım oluşturduk. Tabi bu sadece üç mahalle açısından değil, bugün çevresine baktığımız zaman binlerce metrekare alan boş. Burası Bandırma'nın gelişme alanı. Neden boş? Çünkü arkamızdaki genelevden dolayı boş. Biz de genelevi kaldırdık. İnşallah bu mahallelerdeki arsalarımız değerlenerek, buralara konutlar, ticaret alanları gelecek. Mahallemiz kalkınıp şehrimiz gelişecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Yeni Mahalle Muhtarı Caner Akal ise, "Çok eskilerden bu yana en önemli sorunlarımızdan biriydi. Mahallemizin gelişmesi açısından hem Yeni Mahalle hem Ayyıldız Mahallesi için önemliydi. Gelen her siyasetçinin ilk önce burasını yıkacağız deyip oy istediği yerdi. Kurtulduk, Allah emeği geçenlerden razı olsun. Başkanımız da taşın altına elini soktu. Bizlere yardımcı oldu. Kurtulmuş olduk bu genelev probleminden" diye konuştu.

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun yapılan konuşmaların ardından Belediye'ye ait iş makinesinin direksiyonuna geçerek genelev yıkımında ilk darbeyi vurup yıkımı başlattı. - BALIKESİR

Genelev böyle yıkıldı
Genelev böyle yıkıldı
Genelev böyle yıkıldı
Genelev böyle yıkıldı
Genelev böyle yıkıldı
Genelev böyle yıkıldı

Yeni Mahalle, Balıkesir, Hisarcık, Bandırma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Genelev böyle yıkıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Elleri bağlı sedyede yatan göçmen, ambulans şoförü tarafından darp edildi F.Bahçe'de gol atan futbolcu sayısı şaşırttı! Kulüp rekorunun kırılmasına ramak kaldı Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı Babasını hastaneye götürmek için geldi, cansız bedeniyle karşılaştı Danıştay'dan Andımız için nihai karar: Artık okunmayacak SGK, Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımadı! 65 yaş üstüne yaşlılık maaşı şoku Fenomen Jahrein, eşi ve kendisine hakaretler savuran Gaga Bulut'a ateş püskürdü Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı
Brezilya'da maça damga vuran hareket! Hakem sahanın ortasına tuvaletini yaptı Brezilya'da maça damga vuran hareket! Hakem sahanın ortasına tuvaletini yaptı         
16:45
Ekonomi reform paketine dijital paralar da girdi: Hukuki alt yapısı oluşturulacak Ekonomi reform paketine dijital paralar da girdi: Hukuki alt yapısı oluşturulacak         
16:05
Yalnız yaşayan yaşlı adam, evinde asılı halde bulundu Yalnız yaşayan yaşlı adam, evinde asılı halde bulundu         
15:59
Kamuda araç kiralanmasına sınırlama getiriliyor Kamuda araç kiralanmasına sınırlama getiriliyor         
15:44
Fenerbahçe'nin gündeminde Rıdvan Dilmen yok Fenerbahçe'nin gündeminde Rıdvan Dilmen yok         
15:16
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi reform paketini açıkladı! İşte madde madde yeni dönemin yol haritası Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi reform paketini açıkladı! İşte madde madde yeni dönemin yol haritası         
15:13
Çocuklar ağlarken gülerek izlediler! Antalya'daki kreş şiddetinin görüntüleri ortaya çıktı Çocuklar ağlarken gülerek izlediler! Antalya'daki kreş şiddetinin görüntüleri ortaya çıktı         
15:01
Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi         
14:28
Yeğenlerini kurşun yağmuruna tutan amca, yanlış kişiyi öldürdüğünü polisten öğrendi Yeğenlerini kurşun yağmuruna tutan amca, yanlış kişiyi öldürdüğünü polisten öğrendi         
14:24
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "İllerde yeniden kapanma olacak mı?" sorusuna yanıt: Şu an için kararlarımızın arkasındayız         
14:21
Estetik operasyon geçiren Serap Paköz'ün yeni hali Mr. Spock'a benzetildi Estetik operasyon geçiren Serap Paköz'ün yeni hali Mr. Spock'a benzetildi         
13:57
Flört uygulaması üzerinden tanıştığı kadına önce tecavüz etti, ardından üzerine tuvaletini yaptı Flört uygulaması üzerinden tanıştığı kadına önce tecavüz etti, ardından üzerine tuvaletini yaptı         
13:32
Son Dakika: Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi silahla vurarak öldürdü Son Dakika: Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi silahla vurarak öldürdü         
12:01
Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı         
11:59
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi         
09:52
Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren emsal karar: Kullanımdan kaynaklanan bozulmadan kiracı sorumlu değil Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren emsal karar: Kullanımdan kaynaklanan bozulmadan kiracı sorumlu değil         
09:51
Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi         
00:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2021 17:02:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Genelev böyle yıkıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei