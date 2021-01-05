"Genelge beni bağlamaz" deyip 24. kez ceza yiyen esnafa şok - Son Dakika

"Genelge beni bağlamaz" deyip 24. kez ceza yiyen esnafa şok

05.01.2021 13:34

- "Genelge beni bağlamaz" deyip 24. kez ceza yiyen esnafa şok Bu kez de 15 günlüğüne işyeri kapatıldı Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 'maskesiz girilebilir' yazısı asarak restoranında müşteriye yemek yediren esnaf bir şok daha yaşadı.

- "Genelge beni bağlamaz" deyip 24. kez ceza yiyen esnafa şok

Bu kez de 15 günlüğüne işyeri kapatıldı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 'maskesiz girilebilir' yazısı asarak restoranında müşteriye yemek yediren esnaf bir şok daha yaşadı. "Genelge beni bağlamaz" diyerek 24 kez ceza yiyen esnafın işyeri bu kez de 15 günlüğüne kapatıldı.

Çaycuma ilçesinde 13 yıldır esnaflık yapan Erkan Cinbir, iş yerinde maske takma zorunluluğunun olmadığını belirten yazıyla birlikte içeriye müşteri de alınca polisle tartıştı. Dükkanına gelen polislere "Genelge beni bağlamaz" diyen Cinbir, "Korona virüs yok" diye adliyeye giderek suç duyurusunda bulundu. Cinbir, sokağa maskesiz çıkınca polis ekiplerince karakola götürüldü. Esnafa, 24. kez ceza yazıldı. Cinbir'e bu kez de genelgeye uymadığı gerekçesiyle 15 günlük işyeri kapatma cezası verildi.

Çaycuma Belediye Başkanlığı'na bağlı ekipler, Cinbir'in işyerine gelerek geçici kapatma işlemlerini gerçekleştirmek istedi. İşyeri kapatma cezasını Çaycuma Kaymakamlığı'na maske takmadan giderek sormak isteyen Cinbir ile görevliler arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Bir süre sonra Kaymakam ile görüşen Cinbir, kendisine İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge doğrultusunda işlem yapıldığı hatırlatılması üzerine işyerine geri döndü. İHA'ya konuşan Cinbir, "Genelge bizi bağlamaz sözümüzün arkasında durmaya devam ediyoruz. Bu bağlamda da Çaycuma Kaymakamlığı tarafından belediyeye işyerimize 15 gün kapatma yazısı gönderilmiş. Sabah saatlerinde bunu sormaya gittiğimizde dışarı çıkartıldık. Bunun peşine Kaymakam beyle gittik görüştük. Kaymakam bey de genelgelere baktığını, İçişleri Bakanlığı genelgesini uygulamak zorunda olduğunu söyledi. Bizim de genelgelere uymamız gerektiğini söyledi. Ben de kendisine 2 çocuğum ve yanımda çalışan insanlar olduğunu söyledim. 15 gün boyunca gelirimiz yok, ekmeğimiz yok dedik. Bu konuda kendilerinden bir şey bekledik. Biz bu işten asla memnun değiliz. Kendi insanlarına düşman olan yönetim şekli hiçbir şekilde yok. Ben bu davadan asla geri vites yapmayacağım. Sonuna kadar anayasal hakkımı sürdüreceğim. Belediye ekiplerince bu yazı bize tebliğ edildi. Kaymakamlık bu yazıyı iletmese belediye nereden bilecek. Yasal mevzuatı inceleyip yasal işlemlere başlayacağız" diye konuştu.

Esnafın işyeri ise 15 günlüğüne geçici olarak kapatıldı.

Zonguldak, Çaycuma, Esnaf, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel 'Genelge beni bağlamaz' deyip 24. kez ceza yiyen esnafa şok - Son Dakika


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