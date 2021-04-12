Son dakika gündem: İçişleri Bakanlığı valiliklere "Ramazan Tedbirleri" genelgesi gönderdi - Son Dakika

Son dakika gündem: İçişleri Bakanlığı valiliklere "Ramazan Tedbirleri" genelgesi gönderdi

12.04.2021 10:06
Son dakika gündem: İçişleri Bakanlığı valiliklere

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığından valiliklere "Ramazan Tedbirleri" genelgesi gönderildi.

İçişleri Bakanlığından valiliklere "Ramazan Tedbirleri" genelgesi gönderildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, genelgede, ramazanda öteden beri uygulanması nedeniyle geleneksel hale gelen bazı davranış, etkinlik ve uygulamaların, toplumsal hareketliliği artırmasından dolayı salgınla mücadele ve toplum sağlığı açısından risk oluşturacağı belirtildi.

Bu çerçevede, genelgede, bugün kılınacak ilk teravih namazıyla beraber idrak edilecek ramazanda alınacak tedbirlere yer verildi.

Buna göre, vatandaşların toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek. Bu noktada son dönemlerde salgının yayılımında ev içi bulaşma oranının yüksekliği hususu da göz önünde bulundurularak vatandaşların iftar veya sahurlarda misafir kabul etmemeleri konusunda farkındalıklarını artıracak faaliyetler ve duyurulara önem verilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığının duyurusuna uygun şekilde, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da teravih namazlarının evde kılınmasına devam edilecek. Salgının oluşturduğu riskin artırılmaması açısından teravih namazı nedeniyle evler başta olmak üzere çeşitli yerlerde bir araya gelinmemesi gerektiği konusu vatandaşlara sık sık duyurulacak.

Pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak

Ramazan süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun neden olacağı riskin önlenmesi amacıyla fırınlardaki, özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak ve iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek. İftardan sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilebilecek.

Ramazanın huzur ve güven ortamında geçmesi için her il kendi dinamiklerini değerlendirecek ve bu süreçte oluşması muhtemel yoğunluklar göz önünde bulundurularak il genelinde gerekli önlemler alınacak.

Ramazanla beraber türbe ziyaretlerinde yaşanabilecek artış ve bu şekilde oluşabilecek kalabalıkların oluşturacağı riske karşı yetkili birimlerce fiziki mesafe kurallarının eksiksiz uygulanması başta olmak üzere gerekli önlemlerin alınması sağlanacak.

Toplu taşımada araç ve sefer sayıları artırılacak

İftar vakitlerinin öncesinde oluşabilecek trafik yoğunluğu dikkate alınarak iftar saatinin en az 3 saat öncesinden itibaren belediyeler ile gerekli koordinasyon sağlanarak toplu taşımada kullanılan araç ve sefer sayıları artırılacak.

Ramazan boyunca yoğunlaşan mezarlık ziyaretlerinin kontrollü olarak yapılabilmesi için mezarlıklara giriş ve çıkışlar ayrı olarak planlanacak, fiziki mesafe kuralı ve maske kullanımına ilişkin kontrollere ağırlık verilecek.

Ramazan öncesi ve süresince alışveriş yoğunluğunun artabileceği göz önünde bulundurularak başta market ve pazar yerleri olmak üzere kalabalıkların oluşabileceği alanlarda fiziki mesafe koşullarının korunmasına yönelik her türlü tedbir alınacak. Bu kapsamda, daha önce illere gönderilen genelgelerde belirtildiği üzere, her alışveriş merkezi ve semt pazarı için aynı anda kabul edilebilecek müşteri sayısının il ya da ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları kararıyla ayrı ayrı belirlenmesine ve denetimlerin buna göre gerçekleştirilmesine devam edilecek.

Ramazan ayını fırsat bilerek fahiş fiyat uygulaması yapan firma ve işletmelere yönelik denetimler artırılacak, aykırı durumlarla karşılaşılması halinde gerekli adli ve idari işlemler ivedilikle yapılacak.

Dar gelirli vatandaşlara destek olunacak

İçerisinde barındırdığı şefkat ve merhamet duygularıyla birlikte bir sosyal sorumluluk ayı da olan ramazanda vali ve kaymakamlarca ilgili kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanacak, başta öksüz ve yetim çocuklar olmak üzere ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlara her türlü desteğin verilmesi hususunda azami gayret gösterilecek.

Salgının yayılım hızının kontrol altında tutulması ve ülke genelinde günlük vaka sayılarının tekrar düşürülebilmesi için alınan tedbir ve belirlenen kurallara toplumun tüm kesimlerince eksiksiz uyulması ve dinamik denetim modeli çerçevesinde geniş katılımlı, etkin, planlı ve sürekli şekilde denetim faaliyetleri sürdürülecek.

Bu esaslar doğrultusunda, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca il ve ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları kararları ivedilikle alınacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: İçişleri Bakanlığı valiliklere 'Ramazan Tedbirleri' genelgesi gönderdi - Son Dakika


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