Genelge sonrası market denetimleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Genelge sonrası market denetimleri - Son Dakika

Genelge sonrası market denetimleri

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı, valiliklere korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında marketlere ilişkin ek bir genelge daha gönderdi.

Genelge sonrası market denetimleri, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, valiliklere korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında marketlere ilişkin ek bir genelge daha gönderdi. Altındağ Belediyesi, genelgenin ardından ilçedeki marketlerde denetim gerçekleştirdi.


İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine korona virüs (Kovıd-19) salgını ile mücadele kapsamında ek bir genelge daha gönderdi. Genelgeye göre; tüm marketler 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verecek. Market içindeki en fazla müşteri sayısı, müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın (depolar, idari bürolar vb. hariç) 10'da biri kadar olacak. Tüm marketler, hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerine asarak ilan edecek. İçeride belirlenen sayıda müşteri bulunması için gerekli tedbirleri alacak. Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içeriden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak. Marketler, aynı zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilerin en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini hatırlatacak ve market girişinde görülecek şekilde bu hususu belirten afiş asacak.


Altındağ Belediyesi, bu genelge kapsamında ilçedeki marketlerde denetim gerçekleştirdi. Belediyeye bağlı zabıta ekipleri, ilçedeki marketlerde müşteri sayısını, sosyal mesafe tedbirlerine uyulup uyulmadığını, tedbir afişi asılıp asılmadığını kontrol etti. Ekipler ayrıca, hijyen kurallarına ilişkin kontroller de yaptı.


Altındağ'da 7/24 denetim


Altındağ Belediyesi Zabıta Memuru Oğuzhan Çağlayan, Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirler ile ilgili olarak market sahiplerini bilgilendirdiklerini söyledi. Çağlayan, genelge ile marketlerde her 10 metrekareye bir kişi düşecek şekilde müşteri girişinin olacağının altını çizdi.


Denetimler hakkında bilgiler veren Çağlayan, "İçeriye girdiğimizde ilk baktığımız şey evraklar. İşyeri açma, çalıştırma ruhsatı. Örneğin; bu marketin ruhsatındaki metrekaresi 200 metrekare. 10 metrekareye bir kişi düşüyor demiştik. Bu iş yeri 200 metrekareye 20 kişi alabilir" dedi. Çağlayan, müşteri arasındaki mesafenin de en az 1,5 metre olması gerektiğini de kaydetti.


Çağlayan, "İşyeri yetkililerine ve çalışanlarına bu konu hakkında yazılı tebligat yaptık, sözlü tebligat yapmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.


"Şu an Altındağ Belediyesi sınırları içerisinde 8 ekibimiz var. Yaklaşık 200 marketimiz var. 200 marketimiz sürekli denetlenecek ve bunun takibi yapılacak" diyen Çağlayan, denetimlerin 7 gün 24 saat devam edeceğini söyledi.


Vatandaşlara seslenen Çağlayan, "İhtiyaçları olmaları halinde 444 39 19, 112, 155 ve 156 numaralı telefonları aramalarını rica ediyoruz" dedi.


Marketleri denetleyen ekipler, genelgeye ve kurallara uymayan marketlerle ilgili işlem başlattı ve ceza kesti. Ekipler, genelge kapsamındaki talimatları yerine getiren market yetkililerini ise tebrik etti. - ANKARA

İçişleri Bakanlığı, Altındağ, Çağlayan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 03:46 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında marketlerde yeni dönem başladı Yaşlı kadının Vefa Hattı'ndan yaptığı çamaşır makinesi isteğini bizzat Vali yerine getirdi Son Dakika: Yaşlı adamı zorla durdurup başına kolonya döken kişi gözaltına alındı
Son Dakika: 3 ay boyunca iş yeri kirasını ödememek tahliye sebebi sayılmayacak Son Dakika: 3 ay boyunca iş yeri kirasını ödememek tahliye sebebi sayılmayacak         
13:08
Son dakika: Londra'dan dönen Boks Milli Takımı'nda iki kişide koronavirüs çıktı Son dakika: Londra'dan dönen Boks Milli Takımı'nda iki kişide koronavirüs çıktı         
12:59
PTT, 65 yaş üstü emeklilere konutta maaş ödemesi yapacak PTT, 65 yaş üstü emeklilere konutta maaş ödemesi yapacak         
12:58
İngiltere'de ikiden fazla insanın bir arada bulunması yasaklandı İngiltere'de ikiden fazla insanın bir arada bulunması yasaklandı         
12:02
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı         
11:56
Uzman isim uyardı: Sirkeli suyla duş almayın, yararı yok zararı var Uzman isim uyardı: Sirkeli suyla duş almayın, yararı yok zararı var         
11:28
Koronavirüs nedeniyle gıdada fahiş fiyat artışı yapanlara ağır para cezası uygulanacak Koronavirüs nedeniyle gıdada fahiş fiyat artışı yapanlara ağır para cezası uygulanacak         
11:22
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, belediye personeline 1000 lira ikramiye verecek Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, belediye personeline 1000 lira ikramiye verecek         
10:50
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında vergi beyanname ve ödemeleri ertelendi Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında vergi beyanname ve ödemeleri ertelendi         
10:22
Türk bilim insanları koronavirüse karşı harekete geçti: 10-20 dakikada sonuç veren tanı kiti geliştirildi Türk bilim insanları koronavirüse karşı harekete geçti: 10-20 dakikada sonuç veren tanı kiti geliştirildi         
10:05
Salgın nedeniyle çekimleri iptal olan Çukur'un oyuncuları evlerinden canlı yayın yaptı Salgın nedeniyle çekimleri iptal olan Çukur'un oyuncuları evlerinden canlı yayın yaptı         
09:43
Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı         
09:38
Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti         
09:26
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün olası vaka tanımına bir yeni madde daha ekledi Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün olası vaka tanımına bir yeni madde daha ekledi         
09:23
Mesire alanına gidip alkol alan 65 yaş ve üstü iki arkadaşa, 3 bin TL ceza kesildi Mesire alanına gidip alkol alan 65 yaş ve üstü iki arkadaşa, 3 bin TL ceza kesildi         
09:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 22:25:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Genelge sonrası market denetimleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]