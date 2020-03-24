Genelge sonrası minibüslerde yolcu sayısı 7'ye düştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Genelge sonrası minibüslerde yolcu sayısı 7'ye düştü - Son Dakika

Genelge sonrası minibüslerde yolcu sayısı 7'ye düştü

6 saat önce

Karabük'te yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele bakımından İçişleri Bakanlığı tarafından çıkartılan genelge kapsamında toplu taşıma araçları kapasitelerinin yarısı kadar yolcu taşımaya başladı.

Genelge sonrası minibüslerde yolcu sayısı 7'ye düştü, System.String[]

Karabük'te yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele bakımından İçişleri Bakanlığı tarafından çıkartılan genelge kapsamında toplu taşıma araçları kapasitelerinin yarısı kadar yolcu taşımaya başladı.


İçişleri Bakanlığı, valiliklere yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçlarına yönelik ek genelge gönderdi. Genelge kapsamında Karabük'te şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan minibüs ve otobüsler koltuk mesafelerini koruyarak yolcularını taşıyor.


Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs şoförü Oğuzhan Şerefler, araçlarının 15 ve 16 kişilik olduğunda genelge doğrultusunda 7-8 kişiden sonra yolcu almadıklarını söyledi.


Yolcuların da kendilerine anlayış göstermesini kaydeden Şerefler, "Yolcularımız da mağdur oluyor, bizlere de tepki gösteriyorlar. Bize onların da anlayış göstermesini istiyoruz. Çünkü biz de mağduruz akşam cep harçlığımızı bırakın mazotumuzu alamıyoruz şu anda. İnşallah bu işler düzelir. Korona virüs dünyayı kasıp kavuruyor. Karabük'te dışarı çıkmakta zorunluluğu olan insanlar işlerine giderken çıkıyorlar. Minibüs, otobüs kullanmak zorundalar. Onunla ilgili de bir genelge yayınlandı. 7-8 kişiden yukarıya minibüsler yolcu alamıyor. Amcalarımıza, teyzelerimize de söylüyoruz. Sizleri almamız yasak diyoruz. Otobüsler de, minibüsler de almıyor 65 yaş üzerini. Gerekli olmadıkça evlerinde kalmalarını istiyoruz. Biz de aynı şekilde, işimiz bittiği zaman direkt eve gidiyoruz" dedi.


Yolculardan Aydoğan Çalışkan, sağlık açısından uygulamanın önemli olduğunu söyleyerek, "Bu şekilde 7 kişi ile araç gidip gelecek. Sonuçta salgın hastalık devam ediyor. Benim şahsi kanaatim 15 - 20 gün sokağa çıkma yasağının gelmesi, bu hastalığın bu süre zarfında yok edilip insanların işlerine dönmesini arzu ediyoruz" diye konuştu.


Karabük Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde zabıta ekipleri otobüs firmalarını gezerek 65 yaş üzeri yolcuları almamaları konusunda gerekli tebligatları yaptılar. Ayrıca diğer yandan korona virüs ile mücadele kapsamında terminalde bulunan dezenfekte kutuları yeniden dolduruldu. - KARABÜK

İçişleri Bakanlığı, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:36 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yaşlı kadının Vefa Hattı'ndan yaptığı çamaşır makinesi isteğini bizzat Vali yerine getirdi
Halk otobüsüne alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi adliyeye sevk edildi Son Dakika: Sağlık çalışanlarına ek ödeme ve ücretsiz ulaşım müjdesi Son Dakika: Yaşlı adamı zorla durdurup başına kolonya döken kişi gözaltına alındı
Adana'da kolonya içen bir kişi hayatını kaybetti Adana'da kolonya içen bir kişi hayatını kaybetti         
16:09
2020 Tokyo Olimpiyatları, koronavirüs salgını nedeniyle 1 yıl ertelendi 2020 Tokyo Olimpiyatları, koronavirüs salgını nedeniyle 1 yıl ertelendi         
15:39
Ebru Polat, yaşlı amcanın videosunu çeken kişiye sert çıktı: Vicdansızlar Ebru Polat, yaşlı amcanın videosunu çeken kişiye sert çıktı: Vicdansızlar         
13:29
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1934'e yükseldi Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1934'e yükseldi         
12:48
Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı         
12:31
Portekiz'in 7 tepeli başkenti Lizbon: Bu şehirde nefes aldığınızı hissedeceksiniz! Portekiz'in 7 tepeli başkenti Lizbon: Bu şehirde nefes aldığınızı hissedeceksiniz!         
12:18
WhatsApp'tan gönderilen WhatsApp'tan gönderilen "Papa'nın Dansı" isimli videonun, android cihazları sıfırladığı iddiası gerçeği yansıtmıyor         
12:01
Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş! Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş!         
11:12
Buse Terim, babası Fatih Terim hakkında bilgi verdi: Kronik rahatsızlığının olmaması avantaj Buse Terim, babası Fatih Terim hakkında bilgi verdi: Kronik rahatsızlığının olmaması avantaj         
10:57
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, belediye personeline 1000 lira ikramiye verecek Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, belediye personeline 1000 lira ikramiye verecek         
10:50
İspanya'da sokağa inen asker, yaşlıları evlerinde ölü buluyor İspanya'da sokağa inen asker, yaşlıları evlerinde ölü buluyor         
10:38
Nobel ödüllü biyofizikçiden umutlandıran sözler: Salgının sonuna geldik Nobel ödüllü biyofizikçiden umutlandıran sözler: Salgının sonuna geldik         
10:20
Salgın nedeniyle çekimleri iptal olan Çukur'un oyuncuları evlerinden canlı yayın yaptı Salgın nedeniyle çekimleri iptal olan Çukur'un oyuncuları evlerinden canlı yayın yaptı         
09:43
KKTC'de ana haber spikerinin ağzına sinek kaçtı KKTC'de ana haber spikerinin ağzına sinek kaçtı         
09:40
Almanya'da sevindiren haber! Ölümcül salgın ilk kez durağan bir döneme girdi Almanya'da sevindiren haber! Ölümcül salgın ilk kez durağan bir döneme girdi         
09:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 20:54:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Genelge sonrası minibüslerde yolcu sayısı 7'ye düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]