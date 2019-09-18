"Genelge, vize serbestliği kriterlerinin tamamlanmasına hız verecek"

İKV Başkanı Zeytinoğlu, "(AB ile Vize Serbestisi Diyaloğu Süreci ile İlgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi) Genelgenin, Türkiye'nin AB ile kararlaştırdığı vize serbestliği yol haritasındaki kriterlerin tamamıyla karşılanmasına yönelik çalışmalara hız vereceğini ümit ediyoruz." dedi.