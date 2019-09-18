"Genelge, vize serbestliği kriterlerinin tamamlanmasına hız verecek"
1 saat önce
İKV Başkanı Zeytinoğlu, "(AB ile Vize Serbestisi Diyaloğu Süreci ile İlgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi) Genelgenin, Türkiye'nin AB ile kararlaştırdığı vize serbestliği yol haritasındaki kriterlerin tamamıyla karşılanmasına yönelik çalışmalara hız vereceğini ümit ediyoruz.
İKV Başkanı Zeytinoğlu, "(AB ile Vize Serbestisi Diyaloğu Süreci ile İlgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi) Genelgenin, Türkiye'nin AB ile kararlaştırdığı vize serbestliği yol haritasındaki kriterlerin tamamıyla karşılanmasına yönelik çalışmalara hız vereceğini ümit ediyoruz." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 05:55
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