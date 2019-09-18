Son Dakika Haberleri: "Genelge, vize serbestliği kriterlerinin tamamlanmasına hız verecek"
Son Dakika Ekonomi Haber

"Genelge, vize serbestliği kriterlerinin tamamlanmasına hız verecek"

1 saat önce

İKV Başkanı Zeytinoğlu, "(AB ile Vize Serbestisi Diyaloğu Süreci ile İlgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi) Genelgenin, Türkiye'nin AB ile kararlaştırdığı vize serbestliği yol haritasındaki kriterlerin tamamıyla karşılanmasına yönelik çalışmalara hız vereceğini ümit ediyoruz.

İKV Başkanı Zeytinoğlu, "(AB ile Vize Serbestisi Diyaloğu Süreci ile İlgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi) Genelgenin, Türkiye'nin AB ile kararlaştırdığı vize serbestliği yol haritasındaki kriterlerin tamamıyla karşılanmasına yönelik çalışmalara hız vereceğini ümit ediyoruz." dedi.

Avrupa Birliği, Türkiye, Vize, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 05:55 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "AB ile Vize Serbestisi Diyaloğu Süreci" genelgesi
Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı: Sıcaklıklar düşüyor TEKNOFEST İstanbul ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor AK Parti MKYK toplantısı sonrası Sözcü Ömer Çelik çok konuşulan yargı paketine ilişkin açıklamalarda bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 19:03:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Genelge, vize serbestliği kriterlerinin tamamlanmasına hız verecek"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]