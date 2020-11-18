65 yaş üstü ve 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının detayları netleşti - Son Dakika

65 yaş üstü ve 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının detayları netleşti
18.11.2020 01:41
Artan koronavirüs vakaları nedeniyle 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde artan koronavirüs vakalarının görüşüldüğü Kabine toplantısının ardından salgının yayılımını önlemek amacıyla alınan yeni tedbirleri açıkladı. Hafta sonları saat 10.00 ila 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma yasağı uygulanırken, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının detayları merak ediliyordu.
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altına getirilen kısıtlamanın detaylarını paylaştı.
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