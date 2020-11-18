65 yaş üstü ve 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının detayları netleşti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde artan koronavirüs vakalarının görüşüldüğü Kabine toplantısının ardından salgının yayılımını önlemek amacıyla alınan yeni tedbirleri açıkladı. Hafta sonları saat 10.00 ila 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma yasağı uygulanırken, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının detayları merak ediliyordu.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altına getirilen kısıtlamanın detaylarını paylaştı.