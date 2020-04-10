Genelgeye göre, birinci derece yakınlarının cenaze defin işlemlerini gerçekleştirecekler, sokağa... - Son Dakika

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Genelgeye göre, birinci derece yakınlarının cenaze defin işlemlerini gerçekleştirecekler, sokağa...
6 saat önce
Genelgeye göre, birinci derece yakınlarının cenaze defin işlemlerini gerçekleştirecekler, sokağa çıkma yasağı dışında tutulacak.
Genelgeye göre, birinci derece yakınlarının cenaze defin işlemlerini gerçekleştirecekler, sokağa çıkma yasağı dışında tutulacak.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 10:58 Kaynak: AA
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