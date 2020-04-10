Genelgeye göre daha önceki Genelgeler kapsamında düzenlenmiş olan (sağlık ve cenaze için verilen... - Son Dakika

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Genelgeye göre daha önceki Genelgeler kapsamında düzenlenmiş olan (sağlık ve cenaze için verilen...
6 saat önce
Genelgeye göre daha önceki Genelgeler kapsamında düzenlenmiş olan (sağlık ve cenaze için verilen hariç) seyahat izin belgeleri (yola çıkmış olanlar hariç) Pazartesi günü geçerli olacak.
Genelgeye göre daha önceki Genelgeler kapsamında düzenlenmiş olan (sağlık ve cenaze için verilen hariç) seyahat izin belgeleri (yola çıkmış olanlar hariç) Pazartesi günü geçerli olacak. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 11:07 Kaynak: İHA
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