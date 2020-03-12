Genelgeye göre, halkın toplu olarak bulunduğu alanlar, Bilim Kurulunca belirlenen şekilde, sık... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Genelgeye göre, halkın toplu olarak bulunduğu alanlar, Bilim Kurulunca belirlenen şekilde, sık... - Son Dakika

Genelgeye göre, halkın toplu olarak bulunduğu alanlar, Bilim Kurulunca belirlenen şekilde, sık...

6 saat önce

Genelgeye göre, halkın toplu olarak bulunduğu alanlar, Bilim Kurulunca belirlenen şekilde, sık periyotlarla temizlenecek ve dezenfekte edilecek.

Genelgeye göre, halkın toplu olarak bulunduğu alanlar, Bilim Kurulunca belirlenen şekilde, sık..., System.String[]

Genelgeye göre, halkın toplu olarak bulunduğu alanlar, Bilim Kurulunca belirlenen şekilde, sık periyotlarla temizlenecek ve dezenfekte edilecek.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:10 Kaynak: AA
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