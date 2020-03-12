Genelgeye göre, halkın toplu olarak bulunduğu alanlar, Bilim Kurulunca belirlenen şekilde, sık... - Son Dakika

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Genelgeye göre, halkın toplu olarak bulunduğu alanlar, Bilim Kurulunca belirlenen şekilde, sık...
6 saat önce
Genelgeye göre, halkın toplu olarak bulunduğu alanlar, Bilim Kurulunca belirlenen şekilde, sık periyotlarla temizlenecek ve dezenfekte edilecek.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:10 Kaynak: AA
Genelgeye göre, halkın toplu olarak bulunduğu alanlar, Bilim Kurulunca belirlenen şekilde, sık periyotlarla temizlenecek ve dezenfekte edilecek.
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