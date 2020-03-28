Genelgeye göre iller arası otobüs seferleri bugün saat 17.00 itibarıyla valiliklerin izniyle... - Son Dakika

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Genelgeye göre iller arası otobüs seferleri bugün saat 17.00 itibarıyla valiliklerin izniyle...
1 saat önce
Genelgeye göre iller arası otobüs seferleri bugün saat 17.00 itibarıyla valiliklerin izniyle yapılabilecek.
Genelgeye göre iller arası otobüs seferleri bugün saat 17.00 itibarıyla valiliklerin izniyle yapılabilecek
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 01:34 Kaynak: AA
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