Genelgeye göre; İstanbul, Ankara, İzmir'de yarın saat 24.00'e kadar plakasının son rakamı tek, bu... - Son Dakika

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Genelgeye göre; İstanbul, Ankara, İzmir'de yarın saat 24.00'e kadar plakasının son rakamı tek, bu...
6 saat önce
Genelgeye göre; İstanbul, Ankara, İzmir'de yarın saat 24.00'e kadar plakasının son rakamı tek, bu saatten sonra çift olan taksiler trafiğe çıkabilecek.
Genelgeye göre; İstanbul, Ankara, İzmir'de yarın saat 24.00'e kadar plakasının son rakamı tek, bu saatten sonra çift olan taksiler trafiğe çıkabilecek
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 08:46 Kaynak: AA
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