Son Dakika › Güncel › Genelgeye göre, kontroller neticesinde risk taşımadığı tespit edilen gemilere sadece koruyucu... - Son Dakika
Genelgeye göre, kontroller neticesinde risk taşımadığı tespit edilen gemilere sadece koruyucu...
6 saat önce
Genelgeye göre, kontroller neticesinde risk taşımadığı tespit edilen gemilere sadece koruyucu ekipmanlar ile temas sağlanacak.
Genelgeye göre, kontroller neticesinde risk taşımadığı tespit edilen gemilere sadece koruyucu ekipmanlar ile temas sağlanacak.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 01:46 Kaynak: AA
Son Dakika Denize kıyısı olan 28 ile genelge gönderildi: Yabancı gemilerle virüs kontrolü yapılmadan temas kurulmayacak Etiyopya'da çekirge istilası nedeniyle 1 milyon kişi açlıkla karşı karşıya Cumhurbaşkan Erdoğan koronavirüsle ilgili sevindiren haberi verdi: Vaka oranımız aşağı yönlü Bingöl'de koronavirüsle doğan bebek hastalığı yendi