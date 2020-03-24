Genelgeye göre, market içindeki en fazla müşteri sayısı, müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam... - Son Dakika

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Genelgeye göre, market içindeki en fazla müşteri sayısı, müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam...
6 saat önce
Genelgeye göre, market içindeki en fazla müşteri sayısı, müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda biri kadar olacak.
Genelgeye göre, market içindeki en fazla müşteri sayısı, müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda biri kadar olacak.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:20 Kaynak: AA
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