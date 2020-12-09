Genelgeye göre, olta balıkçılığı faaliyeti yapılan sahil bantlarında, kişiler arasında en az 3 metre mesafe bırakılacak.

Genelgeye göre, olta balıkçılığı faaliyeti yapılan sahil bantlarında, kişiler arasında en az 3 metre mesafe bırakılacak.

Genelgeye göre, olta balıkçılığı faaliyeti yapılan sahil bantlarında, kişiler arasında en az 3 metre mesafe bırakılacak.

Güncel, Son Dakika - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Genelgeye göre, olta balıkçılığı faaliyeti yapılan sahil bantlarında, kişiler arasında en az 3 metre mesafe bırakılacak. - Son Dakika

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