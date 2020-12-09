Genelgeye göre, olta balıkçılığı faaliyeti yapılan sahil bantlarında, kişiler arasında en az 3 metre mesafe bırakılacak.
09.12.2020 19:25
Genelgeye göre, olta balıkçılığı faaliyeti yapılan sahil bantlarında, kişiler arasında en az 3 metre mesafe bırakılacak.
Genelgeye göre, olta balıkçılığı faaliyeti yapılan sahil bantlarında, kişiler arasında en az 3 metre mesafe bırakılacak.
Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Genelgeye göre, olta balıkçılığı faaliyeti yapılan sahil bantlarında, kişiler arasında en az 3 metre mesafe bırakılacak. - Son Dakika
Son Dakika Traktörün römorku su tahliye kanalına devrildi: Koca öldü, eşi yaralandı Son Dakika: İbrahim Kalın'dan AB'nin yaptırım taslak metnine sert tepki! Liderlere çağrı yaptı CHP'den Muharrem İnce açıklaması: Parti kurmak herkesin en doğal hakkı Metropoll'den dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor Artan vakalar sonrası yeni koronavirüs tedbirleri gelecek mi? Bilim Kurulu toplantısı başladı Ahırına giren hayvanın sahibini bulmaya çalışırken bilinmezin içine düştü Ronaldo'dan ilginç Messi sözleri: Hep samimi ilişkimiz oldu, onu hiçbir zaman rakip olarak görmedim Son dakika! Reuters: AB liderleri Türkiye'ye ek yaptırım konusunda uzlaştı