Genelgeye göre, pazar yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce temas... - Son Dakika

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Genelgeye göre, pazar yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce temas...
6 saat önce
Genelgeye göre, pazar yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce temas edilmeden, doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerek poşetlenmesi/satışının yapılması sağlanacak.
Genelgeye göre, pazar yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce temas edilmeden, doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerek poşetlenmesi/satışının yapılması sağlanacak
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 11:54 Kaynak: AA
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