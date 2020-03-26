Genelgeye göre, pazar yerlerinde yoğunluğu azaltmak için tezgahlar arasında en az 3 metre mesafe... - Son Dakika

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Genelgeye göre, pazar yerlerinde yoğunluğu azaltmak için tezgahlar arasında en az 3 metre mesafe...
6 saat önce
Genelgeye göre, pazar yerlerinde yoğunluğu azaltmak için tezgahlar arasında en az 3 metre mesafe bırakılacak.
Genelgeye göre, pazar yerlerinde yoğunluğu azaltmak için tezgahlar arasında en az 3 metre mesafe bırakılacak.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 11:56 Kaynak: AA
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