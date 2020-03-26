Genelgeye göre, sosyete pazarları başta olmak üzere sergi ve tezgahlarda giyim, oyuncak, süs... - Son Dakika

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Genelgeye göre, sosyete pazarları başta olmak üzere sergi ve tezgahlarda giyim, oyuncak, süs...
6 saat önce
Genelgeye göre, sosyete pazarları başta olmak üzere sergi ve tezgahlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta gibi zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışı yarın saat 17.00'den itibaren geçici olarak durduruldu.
Genelgeye göre, sosyete pazarları başta olmak üzere sergi ve tezgahlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta gibi zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışı yarın saat 17.00'den itibaren geçici olarak durduruldu.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 11:54 Kaynak: AA
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