Genelgeye göre, vatandaşların temel gıda/temizlik maddelerinin karşılandığı pazarlarda zaruri... - Son Dakika

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Genelgeye göre, vatandaşların temel gıda/temizlik maddelerinin karşılandığı pazarlarda zaruri...
6 saat önce
Genelgeye göre, vatandaşların temel gıda/temizlik maddelerinin karşılandığı pazarlarda zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışına izin verilmeyecek.
Genelgeye göre, vatandaşların temel gıda/temizlik maddelerinin karşılandığı pazarlarda zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışına izin verilmeyecek
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 11:52 Kaynak: AA
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