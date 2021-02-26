Genelgeye göre, vergi borçlarını ödemek/yapılandırmak isteyeler belgelerini yanlarında bulundurmaları halinde hafta sonu kısıtlamadan muaf tutulacak.
26.02.2021 16:35
Genelgeye göre, vergi borçlarını ödemek/yapılandırmak isteyeler belgelerini yanlarında bulundurmaları halinde hafta sonu kısıtlamadan muaf tutulacak.
Genelgeye göre, vergi borçlarını ödemek/yapılandırmak isteyeler belgelerini yanlarında bulundurmaları halinde hafta sonu kısıtlamadan muaf tutulacak.
Vergi, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Genelgeye göre, vergi borçlarını ödemek/yapılandırmak isteyeler belgelerini yanlarında bulundurmaları halinde hafta sonu kısıtlamadan muaf tutulacak. - Son Dakika
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